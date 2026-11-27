لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرون، إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الساحلي، بالقرب من مدخل مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن جنوب سيناء إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الساحلي، قبل مدخل مدينة رأس سدر، ما أسفر عن وفاة شخص في موقع الحادث، وإصابة 3 آخرين بإصابات خطيرة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل جثمان المتوفى والمصابين إلى مستشفى رأس سدر، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كما جرى إخطار جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والوقوف على أسباب الحادث وملابساته.