تستعد الهيئة القومية لسكك حديد مصر لاستقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بالوظائف الفنية الجديدة، بعد الإعلان عن مسابقة لتعيين 2666 فنيا بمختلف التخصصات، للعمل بالمحافظات المحددة عبر بوابة الوظائف الحكومية، ضمن خطة دعم الكوادر الفنية وتعزيز احتياجات الهيئة التشغيلية والصيانة.

وأوضحت السكة الحديد أن التعيينات ستكون على الدرجة الرابعة بالمجموعة النوعية الفنية الهندسية المساعدة، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، على أن تكون الوظائف متاحة للحاصلين على المؤهلات الفنية المتوسطة وفوق المتوسطة، بحسب التخصص المطلوب لكل وظيفة.

وظائف السكة الحديد 2026

التخصصات المطلوبة في وظائف السكة الحديد 2026

تتضمن المسابقة 12 وظيفة فنية وإدارية مرتبطة بطبيعة العمل داخل السكة الحديد ، وهي:

مساعد قائد قطار.

فني حركة وبلوك.

فني صيانة وتجديدات سكة.

فني مزلقان.

فني مناورة.

فني إشارات.

فني ميكانيكا.

فني كهرباء.

فني براد.

فني لحام.

صراف تذاكر.

مشرف قطار.

شروط التقديم في وظائف السكة الحديد

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عددا من الضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين، وتشمل ما يلي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

أن يكون حسن السيرة والسمعة.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي.

ألا يزيد عمر المتقدم على 30 عاما وقت نشر الإعلان.

أن يكون المتقدم من الذكور فقط، وفقا لطبيعة العمل.

أن يكون حاصلا على مؤهل فني متوسط أو فوق متوسط يتناسب مع طبيعة الوظيفة والتخصص المطلوب.

اجتياز الاختبارات والتدريبات المقررة لشغل الوظيفة.

اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات بعد اجتياز الاختبارات والتدريبات.

التقديم في المحافظة محل الإقامة المثبتة ببطاقة الرقم القومي فقط.

وظائف السكة الحديد 2026

المؤهلات والتخصصات المطلوبة لكل وظيفة

اشترطت السكة الحديد الحصول على مؤهل فني متوسط أو فوق متوسط يتناسب مع طبيعة العمل، وجاءت التخصصات المطلوبة على النحو التالي:

تخصصا الميكانيكا أو الكهرباء: مطلوبان لوظائف مساعد قائد قطار، وفني مناورة، وفني براد، وفني حركة وبلوك، وفني إشارات، وفني مزلقان، وفني صيانة وتجديدات سكة.

تخصص الكهرباء: مطلوب لوظيفة فني كهرباء.

تخصص الميكانيكا: مطلوب لوظيفة فني ميكانيكا.

تخصص اللحام: مطلوب لوظيفة فني لحام.

المؤهلات الفنية المناسبة لطبيعة العمل: مطلوبة لوظيفتي مشرف قطار وصراف تذاكر.

وأكدت شروط المسابقة رفض طلب المتقدم حال ثبوت حصوله على مؤهل أعلى أو أقل من المستوى الدراسي المطلوب لشغل الوظيفة المعلن عنها.

رسوم دخول امتحانات وظائف السكة الحديد

يلتزم المتقدم بسداد 30 جنيها مقابل أداء الامتحان، بالإضافة إلى 200 جنيه نظير تسهيل إجراءات التقديم والخدمات المصاحبة، وذلك عند الحضور لأداء الاختبارات، سواء نقدا أو باستخدام البطاقات البنكية.

المستندات المطلوبة يوم الامتحان

يتعين على المتقدم إحضار المستندات التالية في الموعد المحدد للاختبارات:

أصل وصورة بطاقة الرقم القومي سارية، من الوجهين.

أصل وصورة المؤهل الدراسي.

أصل وصورة شهادة الموقف من الخدمة العسكرية.

أصل وصورة بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وظائف السكة الحديد 2026

موعد ورابط التقديم في وظائف السكة الحديد 2026

تبدأ الهيئة استقبال طلبات التقديم إلكترونيا اعتبارا من 29 نوفمبر 2026، وتستمر فترة التسجيل حتى 13 ديسمبر 2026، وذلك من خلال بوابة الوظائف الحكومية.

ويتعين على الراغبين في التقديم مراجعة شروط المسابقة والتأكد من توافق المؤهل والتخصص ومحل الإقامة مع متطلبات الوظيفة قبل تسجيل الطلب إلكترونيا.