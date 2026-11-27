في مشهد مهيب، ودّع أهالي محافظة المنوفية جثمان أمين الشرطة تامر فودة، أحد ضحايا حريق دائري الوراق، عقب انتهاء مراسم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه، وسط حالة من الحزن بين أسرته وأقاربه وزملائه.

وتقدم موكب شرفي من رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة جثمان الفقيد، تقديرًا له وتكريمًا لرحلته في أداء عمله، حيث حرص زملاؤه على المشاركة في وداعه الأخير، ومرافقة جثمانه خلال مراسم التشييع.

وكان أمين الشرطة تامر فودة قد لقي مصرعه إثر حادث حريق دائري الوراق، أثناء عودته من عمله، بعدما امتدت النيران إلى عدد من السيارات والمركبات على الطريق، في الحادث المأساوي الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وخيمت حالة من الحزن على زملاء الفقيد وأسرته، خاصة بعد ساعات من البحث عنه عقب وقوع الحادث، قبل العثور على جثمانه والتأكد من وفاته، لتنتهي رحلة البحث بوداع أخير شارك فيه زملاؤه بمسيرة شرفية تليق به.