كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات في حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، أن الإدارة العامة للمرور خاطبت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، للاستعلام عن مدى صحة شهادة الصلاحية الصادرة عن وحدة وسائل النقل التابعة للهيئة، والخاصة بجودة التانك والشاسيه الحامل له في سيارة نقل المواد البترولية المتسببة في الحادث.

وأوضحت المصادر أن الخطاب يستهدف التحقق من صحة الشهادة الموجودة ضمن ملف ترخيص السيارة، والتأكد من استيفائها الاشتراطات الفنية اللازمة لنقل المواد البترولية، في إطار مراجعة جميع الإجراءات التي سبقت تشغيل السيارة.

وأضافت أن الإجراءات المتبعة لمنح تراخيص سيارات نقل المواد البترولية تتضمن خضوعها لفحص فني من خلال لجنة تضم أساتذة من كليات الهندسة، وضباط المرور، ومتخصصين في رقابة الجودة، للتأكد من سلامة التانك وجودة اللحامات وقدرتها على تحمل المواد القابلة للاشتعال، إلى جانب اختبار قوة الشاسيه ومدى ملاءمته لحمل التانك بأمان.

وأشارت المصادر إلى أن الإدارة العامة للمرور بدأت عقب الحادث مراجعة ملف السيارة المنكوبة، وفحص المستندات والشهادات الفنية المرفقة به، قبل مخاطبة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة للتحقق من صحة شهادة الصلاحية، وبيان مدى مطابقة التانك والشاسيه للمواصفات الفنية المعتمدة.

ومن جانبها انتهت النيابة العامة من سؤال جميع المصابين الذين سمحت حالتهم الصحية بسؤالهم، وندبت مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينات DNA من ذوي المتوفين، لإجراء المضاهاة اللازمة لتحديد هوية من تعذَّر التعرُّف عليهم من المتوفين.

كما أمرت النيابة العامة بحبس المتهم، قائد السيارة التي اصطدمت بناقلة الوقود، والبالغ من العمر ٢١ عامًا، احتياطيًا على ذمة التحقيقات عقب استجوابه، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لأخذ العينات اللازمة لبيان ما إذا كان قد تعاطى مواد مخدرة.

وتتقدم النيابة العامة بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر المتوفين، سائلة المولى عز وجل أن يتغمَّدهم بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.