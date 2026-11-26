تعرب جمهورية مصر العربية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات التي استهدفت مواقع حيوية على أراضي دولة الكويت الشقيقة باستخدام الطائرات المسيّرة، وأسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين ووقوع أضرار مادية، وتؤكد أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الكويت وسلامة أراضيها، وخرقاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً لأمنها واستقرارها.

وتجدد مصر تضامنها الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مؤكدة أن أمن الكويت ودول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، ومشددة على ضرورة وقف هذه الاعتداءات وتغليب الحلول الدبلوماسية لتجنب المزيد من التصعيد. كما تتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.