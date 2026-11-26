بحث رئيس وزراء الكويت، الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، اليوم، الخميس ، مع الرئيس الدولي لشركة "إيرباص"، فاوتر فان فيرش والوفد المرافق له، متابعة التعاون المشترك بين الكويت وشركة إيرباص في قطاعات الطيران والملاحة الجوية وتكنولوجيا الفضاء.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس وزراء الكويت، الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، لرئيس الدولي لشركة "إيرباص"، فاوتر فان فيرش والوفد المرافق له بمناسبة زيارته لدولة الكويت.

وجرى خلال المقابلة أيضا بحث مواصلة الاستعانة بتجارب شركة "إيرباص" المتقدمة بما يسهم في دعم خطط الكويت لتطوير قطاعات الطيران والملاحة الجوية وتكنولوجيا الفضاء حسب المعايير الدولية.

وحضر المقابلة مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح، ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء الكويتي بالإنابة، الشيخ خالد محمد الخالد الصباح.