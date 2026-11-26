علقت شركة الطيران النرويجية «نورز أتلانتيك»، رحلاتها، اليوم الخميس، وأعلنت أنها تعتزم التقدم بطلب لإشهار إفلاسها إذا لم تتمكن من تأمين تمويل قصير الأجل بصورة عاجلة، لتصبح أحدث ضحايا الاضطرابات التي تضرب قطاع الطيران العالمي نتيجة الحرب مع إيران، بحسب بيان للشركة.

ويواجه قطاع الطيران العالمي أسوأ أزمة له منذ جائحة كورونا، في ظل تداعيات الصراع الذي بدأ في نهاية فبراير الماضي، وما تسبب فيه من اضطراب عمليات التشغيل وارتفاع أسعار الوقود بصورة حادة، الأمر الذي أدى إلى قفزة كبيرة في تكاليف شركات الطيران.

وكانت الشركة، المتخصصة في الرحلات الجوية طويلة المدى منخفضة التكلفة، قد حذرت أمس الأربعاء من أن وضعها المالي أصبح «حرجًا»، وأنها تحتاج إلى تمويل جديد لتلبية احتياجات السيولة قصيرة الأجل وضمان استمرار عملياتها، وهو ما أدى إلى هبوط سعر سهمها بنسبة 85%، فيما ارتفع السهم بنحو 9% خلال تعاملات اليوم، وسط تداولات شديدة التقلب، بعدما أُدرج ضمن قائمة الشركات التي تواجه حالة من عدم اليقين المالي في بورصة أوسلو. وفقدت الشركة 99% من قيمتها السوقية خلال العام الحالي وحده.

وأرجعت الشركة تفاقم أزمتها المالية إلى الارتفاع الحاد في فاتورة الوقود بسبب الحرب مع إيران، مشيرة إلى أنها لم تكن قد تحوطت مسبقًا ضد تقلبات أسعار الوقود، واضطرت إلى تشغيل رحلاتها بطاقة منخفضة، وهو ما شكل تحديًا خاصًا لنموذج أعمالها القائم على تقديم رحلات طويلة المدى بأسعار منخفضة، والتي تستهلك كميات كبيرة من الوقود.

وقالت الشركة في بيان إن مجلس إدارتها يعتزم التقدم بطلب لإشهار الإفلاس إذا لم يتم التوصل بصورة عاجلة إلى حل تمويلي قصير الأجل.

وأضافت أن جميع طائراتها عادت حاليًا إلى قواعدها في النرويج والسويد وبريطانيا، فيما لا تزال تبحث خيارات تأمين التمويل قصير الأجل، وتجري محادثات مع مستثمرين بشأن إمكانية الاستحواذ عليها في إطار صفقة تتضمن توفير حل تمويلي، لكنها حذرت من عدم وجود ضمانات للتوصل إلى حل قابل للاستمرار.

وأشارت إلى أن تكاليف وقود الطائرات في أوروبا تضاعفت أكثر من مرتين خلال مارس الماضي، عقب اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، وظلت الأسعار مرتفعة ومتقلبة منذ ذلك الحين، ما شكل ضغطًا إضافيًا على شركات الطيران، خاصة أن الوقود يمثل عادة نحو خُمس إجمالي تكاليف تشغيلها.

وتحركت الشركة في يوليو الماضي نحو بحث إمكانية بيعها أو الاندماج مع شركة أخرى، كما أعلنت في أكتوبر توقيع اتفاق مع الخطوط الجوية الباكستانية الدولية لتأجير طائرتين، يشمل توفير الطائرات وأطقم التشغيل والصيانة والتأمين، إلا أن الشركة الباكستانية أعلنت أمس الأربعاء أن «نورز أتلانتيك» علقت الاتفاق بصورة مفاجئة، ما اضطرها إلى إلغاء رحلتين.

وقال محلل قطاع الطيران جون ستريكلاند إن تعليق الرحلات يجعل عودة الشركة إلى التشغيل أمرًا مستبعدًا بصورة متزايدة، محذرًا من أن ذلك سيؤثر سلبًا على ثقة العملاء في إجراء حجوزات جديدة.

وأوضح أن «نورز أتلانتيك» ليست شركة الطيران الوحيدة التي تواجه صعوبات مالية، إذ دخلت شركة «إير بالتيك» اللاتفية إجراءات الإفلاس بموجب الفصل الحادي عشر في سبتمبر الماضي، في إطار عملية لإعادة الهيكلة وتأمين تمويل جديد.

وتأسست «نورز أتلانتيك» عام 2021 على يد رجل الأعمال بيورن توري لارسن، عقب تخلي شركة «النرويجية للطيران» عن رحلاتها طويلة المدى خلال جائحة كورونا، وسعت إلى إحياء نموذج الرحلات الجوية منخفضة التكلفة عبر المحيط الأطلسي، باستخدام 12 طائرة من طراز «بوينج 787 دريملاينر»، والاستعانة بعدد من العاملين السابقين بالشركة النرويجية.

غير أن اعتماد الشركة على الرحلات طويلة المدى دون امتلاك شبكة رحلات إقليمية تغذي خطوطها الرئيسية بالركاب حدّ من قدرتها على ملء مقاعد طائراتها، وفقًا لتقديرات محللين في قطاع الطيران، ما دفعها لاحقًا إلى تنويع أنشطتها لتشمل رحلات الطيران العارض وتأجير الطائرات، في محاولة للتغلب على صعوبة تحقيق أرباح من الرحلات المنتظمة وحدها.

وقال جيمس هالستيد، الشريك الإداري في شركة «أفييشن ستراتيجي»، قوله إن نموذج الطيران منخفض التكلفة للرحلات طويلة المدى يواجه صعوبات كبيرة، نظرًا لارتفاع حصة الوقود من إجمالي التكاليف، وصعوبة تحقيق ميزة تنافسية كبيرة في التكلفة مقارنة بشركات الطيران التقليدية التي تمتلك شبكات تشغيل واسعة، فضلًا عن تقلب الطلب وحساسيته الشديدة للأسعار وتأثره بالمواسم.