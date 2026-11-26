أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الاعتقاد بأن الإنسان كان بإمكانه تجنب الموت لو لم يذهب إلى مكان معين أو لم يخرج في وقت محدد، يتعارض مع الإيمان بقضاء الله وقدره، موضحًا أن الأجل المكتوب سيدرك صاحبه مهما اتخذ من احتياطات أو أسباب للحماية.

وأوضح الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «DMC»، اليوم الخميس، أن بعض الناس يرددون بعد وقوع الحوادث: «لو ما كانوش جم الحتة دي، أو لو ما كانوش راحوا المشوار ده، أو لو ما كانوش عدوا في الوقت ده»، مشيرًا إلى أن القرآن الكريم تناول هذا المعنى في حديثه عن الذين قالوا بعد غزوة أحد: «لو كان لنا من الأمر شيء ما قُتلنا هاهنا»، في إشارة إلى اعتقادهم أن بإمكانهم تجنب الموت لو كانت لهم السيطرة على مجريات الأمور.

الحذر لا يمنع القدر

واستشهد الجندي بقول الله تعالى في سورة آل عمران: «قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ»، موضحًا أن الآية تؤكد أن من كُتب عليه القتل سيصل إلى المكان الذي ينتهي فيه أجله، حتى لو ظل في بيته وأغلق أبوابه وتحصن بكل وسائل الحماية.

وأضاف أن الإنسان قد يكون شديد الحرص، ويتخذ كل الاحتياطات الممكنة، ومع ذلك يخرج من بيته في وقت محدد ولسبب لا يعلمه، ليصل إلى المكان الذي قدّر الله أن ينتهي فيه أجله، مؤكدًا أن حكمة الله وتدبيره لا يحيط بهما الإنسان، وأن الله سبحانه وتعالى له في خلقه شؤون لا يعلمها إلا هو.

ولفت إلى أن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده ليظهر ما في صدورهم ويمحص ما في قلوبهم، مستشهدًا ببقية الآية الكريمة: «وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ»، مؤكدًا أن الإيمان بهذه الحقيقة يستوجب التسليم لقضاء الله، وعدم الاستسلام لأفكار «لو» التي لا تغير ما وقع.

وشدد الجندي على أن الحذر والأخذ بالأسباب أمران لا يتعارضان مع الإيمان بالقدر، لكنهما لا يمنحان الإنسان قدرة على تغيير الأجل المكتوب، مستشهدًا بالقول: «الحذر لا يمنع القدر»، وبالبيت الشعري: «مشيناها خطى كُتبت علينا، ومن كُتبت عليه خطى مشاها».