نشرت وزارة الأوقاف نصَّ خطبة الجمعة غدا الموافق ١٧ جمادى الآخرة ١٤٤٨هـ، والمقالات التابعة لها عبر منصتها الرقمية بعنوان: «التسامحُ .. ركيزةُ بناءٍ وصمامُ أمان».

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أن هدف خطبة الجمعة والمراد توصيله إلى جمهور المسجد هو إبرازُ قيمةِ التسامحِ باعتبارِهِ ركيزةً أساسيةً في بناءِ المجتمعاتِ المتماسكةِ المستقرةِ الآمنةِ، وبيانُ أثرِهِ في نشرِ المحبةِ، وجمعِ القلوبِ، وترسيخِ ثقافةِ العفوِ وقبولِ الاختلافِ.

موضوع خطبة الجمعة الثانية

ووجه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بتخصيص الخطبة الثانية من خطبة الجمعة غدًا للحديث عن حتمية التكاتف والتراحم والتعاون وقت الأزمات، في ضوء الأحداث الراهنة، وحرصًا على تعزيز روح التضامن بين أبناء الوطن، وترسيخ معاني الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات والشدائد.

وأكدت وزارة الأوقاف أن تماسك المصريين ووقوف بعضهم إلى جوار بعض في أوقات الشدائد يمثلان صورة عظيمة من صور الوعي الوطني والتكافل الإنساني، ويعكسان صدق التدين والالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية التي تدعو إلى التراحم والتعاون وتحمل المسؤولية المشتركة.

وأوضحت الوزارة أن تجاوز الأزمات يتطلب تضافر الجهود، وتغليب المصلحة العامة، والتمسك بروح الأخوة والمسؤولية، بما يعزز قدرة المجتمع على مواجهة التحديات وترسيخ الاستقرار والتماسك بين أبنائه.

واختتمت وزارة الأوقاف بيانها بالدعاء أن يحفظ الله مصر وأهلها، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، ويصرف عنها كل سوء ومكروه.