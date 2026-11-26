نفت القوات المسلحة الإيرانية اليوم الخميس تنفيذ هجوم الطائرات المسيرة الذي أسفر عن مقتل مواطنين إيطاليين اثنين في الكويت، رافضة اتهام الجيش الكويتي للقوات الإيرانية باستهداف منشأة حيوية، حسبما أفادت وكالة أنباء إيران الدولية.

وصرح العميد أبو الفضل شكارجي، المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، بأن القوات الإيرانية لم تنفذ أي عمليات عسكرية أو هجومية في المنطقة.

واتهم شكارجي، القوات الإسرائيلية والأمريكية بتنفيذ هجمات تحت علم زائف في الماضي، زاعما أن الاتهام الموجه لإيران يوفر غطاءً لجهود زعزعة استقرار المنطقة.

مقتل فنيين إيطاليين في هجوم إيراني بالكويت

وأعلنت السلطات الكويتية، عن وفاة مصابين من الجنسية الإيطالية إثر الهجوم الإيراني الذي استهدف منشأة حيوية بالبلد الخليجي.

وذكرت مصادر لوكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» أن الضحيتين يعملان فنيين مدنيين لدى شركة «راينميتال» الألمانية المتخصصة في الصناعات الدفاعية.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، رصد عدد من الطائرات المسيّرة المعادية داخل المجال الجوي الكويتي، مؤكداً تعامل القوات المسلحة معها.

وأعلن العقيد الركن سعود العطوان أنه تم التعامل مع مسيرات معادية في أجواء البلاد.

وأضاف أن "الهجوم الإيراني" على أحد المواقع الحيوية أدى إلى سقوط شظايا مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، مشيرًا إلى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.