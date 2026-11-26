أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني الآثم عليها، والذي استهدف، اليوم الخميس، مواقع حيوية باستخدام طائرات مُسيرة؛ مما أسفر عن وفاة شخصين من الجنسية الإيطالية وإصابة مواطن كويتي وشخص من الجنسية الباكستانية إضافة إلى وقوع أضرار مادية.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان اليوم الخميس، أن هذا العدوان يشكل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت، وتهديدا مباشرا لأمنها، وخرقا جسيما لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817، مشددة على أن استمراره يمثل تصعيدا خطيرا يهدد استقرار المنطقة ويقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد.

وجددت التأكيد على أن دولة الكويت تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها والحفاظ على أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد، وذلك استنادا إلى حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

كما أعربت عن خالص تعازي دولة الكويت وصادق مواساتها للجمهورية الإيطالية، حكومة وشعبا، إثر وفاة المواطنين الإيطاليين جراء هذا العدوان، متمنيةً للمصابين الشفاء العاجل.