باتت إسبانيا أمام طريق واضح لتولي أهم منصب اقتصادي في أوروبا، بعد تخلي هولندا عن المنافسة على رئاسة البنك المركزي الأوروبي، ودعمها اتفاقا سياسيا توصلت إليه فرنسا وألمانيا وإسبانيا لتحديد قيادة البنك للسنوات المقبلة.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن رئيس الوزراء الهولندي روب ييتن وافق، خلال قمة قادة الاتحاد الأوروبي، على دعم الاتفاق الذي يقضي بتولي محافظ البنك المركزي الإسباني السابق بابلو هيرنانديز دي كوس رئاسة البنك المركزي الأوروبي خلفا لكريستين لاجارد، التي تنتهي ولايتها في 7 فبراير المقبل.

وأضافت الصحيفة أن الاتفاق يقضي أيضا بتولي الألماني ماركوس برونرماير منصب كبير الاقتصاديين بالبنك، فيما تحصل الفرنسية لورانس بون على حقيبة الأسواق ضمن عضوية المجلس التنفيذي للبنك المكون من 6 أعضاء، في مقابل تخلي هولندا عن ترشيح محافظ بنكها المركزي السابق كلاوس كنوت للمنصب.

وأوضحت الصحيفة أن سفراء الاتحاد الأوروبي أوصوا رسميا بالمرشحين الثلاثة، بما يمهد لبدء مشاورات مع البرلمان الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي، اللذين يحق لهما إبداء رأيهما بشأن الترشيحات، مشيرة إلى أن جلسة استماع بالبرلمان مقررة في 7 ديسمبر المقبل، يليها تصويت لجنة ثم تصديق الجلسة العامة في الأسبوع التالي.

ومن المقرر أن يعتمد قادة الاتحاد الأوروبي الاتفاق رسميا خلال اجتماعهم المقبل في بروكسل يوم 17 ديسمبر، فيما يحدد البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة التي تؤثر على تكاليف الاقتراض في دول منطقة اليورو، ويستهدف الحفاظ على التضخم عند 2% على المدى المتوسط.