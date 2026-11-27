​أعلنت وزارة العمل، بالتعاون مع شركة لنقل وأمن الأموال، عن توافر 1410 فرصة عمل بمجالات متنوعة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص تشغيل لائقة للشباب والمواطنين في مختلف المحافظات.

​تفاصيل المهن المطلوبة والسن

و​حددت الإعلانات المهن المطلوبة والشروط العمرية ومواقع العمل على النحو التالي:

​1000 مشرف تغذية ماكينات صرف آلي:

​السن: من 21 إلى 50 سنة.

​مواقع العمل: أكتوبر (المقر الرئيسي)، شرق القاهرة (المقطم)، شرم الشيخ، أسوان، بني سويف، الإسكندرية، المنصورة، طنطا، شبين الكوم، بنها، السويس، والإسماعيلية.

​300 سائق (رخصة أولى، ثانية مهنية):

​السن: من 21 إلى 50 سنة.

​مواقع العمل: أكتوبر، شرق القاهرة، أسوان، الإسكندرية، المنصورة، طنطا، شبين الكوم، بنها، السويس، والإسماعيلية.

​80 إداري عد (من الجنسين):

​مواقع العمل: أكتوبر (المقر الرئيسي).

​30 إداري نقل أموال:

​السن: من 21 إلى 50 سنة.

​مواقع العمل: أكتوبر (المقر الرئيسي)، شرق القاهرة (المقطم)، المنصورة، طنطا، والإسماعيلية.

​30 إداري (من الجنسين):

​مواقع العمل: شرق المقطم، المنصورة، والإسماعيلية.

​المزايا المقدمة للعاملين

و​تتضمن الوظائف المعلنة حزمة من المزايا والضمانات، من أبرزها:

​تأمين اجتماعي وتأمين صحي.

​سكن للمغتربين، بالإضافة إلى بدل مواصلات وبدل اغتراب.

​وثيقة تأمين على الحياة.

​زيادات سنوية وترقيات.

​رواتب مجزية وحوافز ومكافآت.

​طرق التقديم والتواصل

و​للتقديم والاستفسار، خصصت الجهة المعلنة أرقام التواصل التالية: 01090446465 و 01027538273.

مسابقة كبرى لتعيين 2666 موظفاً في هيئة السكة الحديد

وكان أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن فتح باب التقديم لمسابقة تهدف إلى تعيين 2666 موظفاً جديداً للعمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016.

التخصصات والوظائف المطلوبة بالمسابقة

وأوضح الجهاز أن التعيينات الجديدة تأتي على الدرجة الرابعة ضمن المجموعة النوعية الفنية الهندسية المساعدة، وتشمل 12 تخصصاً حيوياً لتشغيل وصيانة مرفق السكة الحديد بالمحافظات المحددة بالإعلان، وهي:

فني صيانة وتجديدات سكة

فني حركة وبلوك

فني إشارات

فني مزلقان

فني مناورة

صراف تذاكر

مشرف قطار

مساعد قائد قطار

فني ميكانيكا

فني كهرباء

فني براد

فني لحام