​أصدرت مصلحة الضرائب العقارية تنبيهًا عاجلًا للمواطنين، حذرت فيه من التعامل مع أي وسطاء أو جهات غير رسمية تدّعي تبعيتها للمصلحة لتقديم خدمات تسجيل العقارات أو المساعدة في استخدام التطبيق الإلكتروني بمقابل مادي، مؤكدة أن كافة خدمات الدعم والمساعدة الرسمية تُقدَّم للمواطنين مجانًا بالكامل.

​تحذير من الوسطاء والزيارات المنزلية وحماية البيانات

و​شددت مصلحة الضرائب العقارية، في تنويهها التوعوي، على عدم وجود أي أشخاص أو مكاتب مفوّضة من قِبلها لتقديم الخدمات نظير مقابل مادي، كما نفت تمامًا وجود أي زيارات منزلية تابعة للمصلحة.

​ودعت المصلحة المواطنين إلى الالتزام بعدد من الضوابط الوقائية لحمايتهم من النصب أو سرقة البيانات، أبرزها:

​عدم دفع أي مبالغ مالية لأي فرد يدّعي تسهيل الإجراءات أو تقديم المساعدة.

​عدم مشاركة البيانات الشخصية أو بيانات البطاقات البنكية مع أي شخص أو صفحة إلكترونية غير موثوقة.

​طرق التواصل الرسمية والمجانية مع المصلحة

و​أوضحت مصلحة الضرائب العقارية، أنه في حال مواجهة أي مشكلة تقنية في التطبيق الإلكتروني الخاص بالمصلحة، أو الرغبة في الاستفسار عن أي خطوة تتعلق بالإجراءات وتسجيل العقارات، يمكن الحصول على الدعم الرسمي المجاني من خلال وسيلتين معتمدتين:

​الدعم الفني عبر الهاتف: الاتصال المباشر برقم الدعم الفني الموحد 17848.

​التواصل المباشر: التوجه إلى أقرب مأمورية ضرائب عقارية تابعة للمصلحة لتلقي المساعدة اللازمة.

​واختتمت المصلحة تنويهها بالتأكيد على أن المساعدة الرسمية متاحة للجميع دون أي رسوم، مشيرة إلى أن الحفاظ على سرية وأمان البيانات الشخصية يظل مسؤولية أساسية تقع على عاتق المواطن.

«المالية» تمد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية

وكان أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026، وذلك لتمكين المواطنين والمكلفين من الاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة التي أطلقتها الوزارة.

مهل جديدة وتيسيرات ضريبية

وتضمن قرار وزارة المالية حزمة من التيسيرات الإجرائية والزمنية للحد من الأعباء وتبسيط التعاملات:

إقرارات الضرائب العقارية: التمديد رسمياً حتى نهاية ديسمبر 2026.

طلبات التصالح والإعفاء: مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية والإعفاء من «مقابل التأخير» لمدة 6 أشهر إضافية لتنتهي في 2 أبريل 2027.

تفاعل واسع ومؤشرات إيجابية

وأشاد وزير المالية بالتفاعل الإيجابي الكبير من قِبل المواطنين مع آليات التسجيل الرقمية خلال الـ 100 يوم الماضية، مشيراً إلى أن الإحصائيات شهدت تحقيق الأرقام التالية:

تسجيل أكثر من 2 مليون وحدة عقارية عبر التطبيق الإلكتروني (الموبايل أبلكيشن).

إنشاء 1.5 مليون مواطن لحسابات إلكترونية جديدة.