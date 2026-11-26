تضامنًا مع أسر ضحايا حادث الطريق الدائري الأليم، قررت مجموعة طلعت مصطفى والفنان تامر حسني تأجيل الحفل الفني بمدينتي ، الذي كان من المقرر إقامته غدًا الجمعة 27 نوفمبر في مدينتي، ليُقام يوم الجمعة 4 ديسمبر المقبل، مع العلم أن الدخول للحفل سيكون باستخدام التذاكر نفسها دون الحاجة إلى استبدالها، وعلى من يرغب في استرداد قيمة التذكرة، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي : [email protected]

وتتقدم مجموعة طلعت مصطفى والفنان تامر حسني بخالص التعازي لأسر الضحايا، داعين الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويمنح ذويهم الصبر والسلوان، والشفاء العاجل لجميع المصابين.