وجه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بأداء صلاة الغائب على أرواح شهداء حادث دائري الوراق، عقب صلاة الجمعة غدًا في جميع مساجد الجمهورية، نظراً للحادث الأليم والمصاب الجلل الذي أصابنا جميعا كمصريين بحادث الطريق الدائري، وترحمًا على شهداء الحادث الكرام، ومواساة لأهلنا الكرام من أسر الشهداء، وتضرعا إلى الله بتمام الشفاء لكل المصابين، وتمسكا بالهدي المحمدي الشريف في مثل هذا الظرف العصيب.

واجب التكاتف والتراحم والتعاون وقت الأزمات

كما قرر الوزير تغيير خطبة الجمعة عاجلاً للحديث عن واجب التكاتف والتراحم والتعاون وقت الأزمات، وما تفرضه هذه المواقف من مسئولية مشتركة وتضامن صادق بين أبناء المجتمع.

كيفية أداء صلاة الجنازة على الغائب

بيّنت دار الإفتاء المصرية، أن صلاة الجنازة تختلف عن الصلوات المعتادة، إذ تتكون من أربع تكبيرات، ولا تتضمن ركوعًا أو سجودًا، ويؤدي المصلي خلالها القراءة والدعاء وفق ترتيب محدد.

وأوضحت أن المصلي يقرأ سورة الفاتحة عقب التكبيرة الأولى، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد التكبيرة الثانية، من خلال قراءة الصلاة الإبراهيمية التي تبدأ بقول: «اللهم صل على سيدنا محمد»، ثم يستكملها إلى نهايتها.

وبعد التكبيرة الثالثة، يدعو المصلي للميت بالمغفرة والرحمة، أما عقب التكبيرة الرابعة، فيدعو لنفسه ولجميع المسلمين، ثم ينهي الصلاة بالتسليم.

كيفية صلاة الجنازة على الغائب

صلاة الجنازة تكون عبارة عن أربع تكبيرات، لا يتم الزيادة عن ذلك، أو النقص في عدد التكبيرات، وكل تكبيرة تعد وكأنها ركعة من ركعات الصلاة، وسيتم ذكر ما الذي يتم بعد كل تكبيرة فيهم فيما يلي:

التكبيرة الأولى يتم قولها وبعد ذلك يتم قراءة سورة الفاتحة.

التكبيرة الثانية يتم قولها وبعد ذلك يتم قراءة النصف الثاني من التشهد كالآتي: (اللّهمَّ صل على محمدٍ وعَلَى آلِ محمدٍ كما صليتَ على إِبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنكَ حَميدٌ مَجيد، اللّهمَّ بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ كما باركتَ على إِبراهيم وعلى آلِ إبراهيمَ إِنَّكَ حَميدٌ مَجيد) وإن اقتصر على قوله: (اللهم صلِّ على محمد) فإنه يجوز.

التكبيرة الثالثة وبعدها يتم الدعاء للمتوفاة بكل الأدعية التي يرغب بها ومنها هذا الدعاء (اللهمَّ اغْفِرْ لَهُا وَارْحَمْهُا وَعافِهِا وَاعْفِ عَنْهُا، وَأَكْرِمْ نَزْلَهُا وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُا وَاغْسِلْهُا بالماءِ والثلج وَالبَرَدِ، وَنَقِّهِا مِنَ الخطايا كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُا داراً خَيراً من دارِها وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِا، وَزَوْجَ خَيْراً مِنْ زَوْجِهِا، وَأَدْخِلْهُا الجَنَّةَ وَنَجِّهِا مِنَ النّارِ، وَقِها عَذابَ القَبْرِ).

التكبيرة الرابعة والأخيرة يتم قولها وبعد ذلك يتم قول الدعاء التالي “اللهم لا تحرمنا أجره ولا تَفتِنـّا بعده واغفر اللهم لنا وله”، ويدعو الشخص المصلى للمتوفى، ولكل المسلمين جميعا، وينهي صلاته بالتسليم على يمينه، ثم على شماله.

دعاء صلاة الجنازة

صلاة الجنازة أفضل دعاء فيها ما ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكان دعاؤه قوله: «اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارًا خيرا من داره وأهلا خير من أهله وزوجًا خيرًا من زوجه وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار».

حكم صلاة الجنازة

صلاة الجنازة فرض كفاية، وقد وردت أحاديث عديدة في فضلها؛ من ذلك ما رواه أحمد وغيره عن مالك بن هبيرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بَلَغُوا أَنْ يَكُونُوا ثَلَاثَ صُفُوفٍ إِلَّا غُفِرَ لَهُ»، وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ»، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ» رواه مسلم.

أفضل دعاء للميت في صلاة الجنازة

من الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الجنازة الدعاء الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه وغيره، وفيه طلب المغفرة والرحمة للميت، وسؤال الله أن يعفو عنه ويكرم نزله ويوسع مدخله ويطهره من الذنوب.

وجاء في الدعاء: «اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارًا خيرًا من داره وأهلًا خيرًا من أهله وزوجًا خيرًا من زوجه وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار».



أدعية لشهداء حادث دائري الوراق



اللهم اغفر لشهداء حادث دائري الوراق وارحمهم، وعافهم واعفُ عنهم، وأكرم نُزلهم، ووسّع مُدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقِّهم من الذنوب والخطايا كما يُنقّى الثوب الأبيض من الدنس.

اللهم تقبّل ضحايا حادث دائري الوراق عندك في الشهداء والصالحين، وارفع درجاتهم في المهديين، واخلفهم في أهلهم في الغابرين، واجعل مثواهم الفردوس الأعلى من الجنة.

اللهم آنس وحشة شهداء دائري الوراق، ونوّر قبورهم، وافسح لهم فيها مدّ أبصارهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار.

اللهم أجر شهداء حادث دائري الوراق من عذاب القبر وعذاب النار، وأبدلهم دارًا خيرًا من دارهم، وأهلًا خيرًا من أهلهم، وأدخلهم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب.

اللهم اربط على قلوب أهالي ضحايا حادث دائري الوراق، وأنزل عليهم الصبر والسكينة، واجبر كسرهم، وارحم ضعفهم، وعوّضهم خيرًا، واجمعهم بأحبابهم في جنات النعيم.

اللهم يا أرحم الراحمين، يا واسع المغفرة، نسألك أن ترحم شهداء حادث دائري الوراق رحمةً تطمئن بها أرواحهم، وتقرّ بها أعينهم، اللهم اجعلهم في أعلى عليين، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

اللهم إنهم قد تركوا الدنيا وما فيها، فأكرم نُزلهم، وطيّب ثراهم، وآنس وحشتهم، واجعل الجنة مستقرهم ومأواهم.

اللهم ارحم من فارقوا الحياة في حادث دائري الوراق، واجعل قبورهم نورًا وضياءً، وآنس وحشتهم، ووسّع مدخلهم، وأكرم نزلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقّهم من الذنوب والخطايا كما يُنقّى الثوب الأبيض من الدنس.

اللهم إنهم بين يدي رحمتك، وأنت أرحم بهم من خلقك، فاللهم اجعل ما أصابهم رفعةً في درجاتهم، وتكفيرًا لسيئاتهم، واجعل مثواهم جنات النعيم، واحشرهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

اللهم لا تحرم أهاليهم أجرهم، ولا تفتنهم بعدهم، واغفر لنا ولهم، واجمعنا بهم في جنات الفردوس الأعلى.

اللهم احفظ مصر وأهلها، واحفظ كل إنسان من حوادث الطرق ومصائب الدنيا، وارحم كل من فقدناه، واجعل خاتمتنا جميعًا شهادةً في سبيل رضاك.