تقدم النائب حسام سعيد، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر ضحايا حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، معربًا عن بالغ الحزن والأسى إزاء هذا الحادث الأليم، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وأكد النائب حسام سعيد في بيان له اليوم الخميس، أن سرعة استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته الفورية بمتابعة تداعيات الحادث، إلى جانب تحرك الحكومة وأجهزة الدولة المعنية، تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لحماية أرواح المواطنين والتعامل الفوري مع الحوادث الطارئة، مشيرًا إلى أن سرعة التحرك وتكامل جهود مؤسسات الدولة يمثلان عنصرًا أساسيًا في احتواء الأزمات والحد من آثارها.

سلامة المصريين أولوية وطنية

وأوضح وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ أن مثل هذه الحوادث تفرض ضرورة استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، ليس فقط في التعامل مع تداعيات الحادث، وإنما أيضًا في تعزيز إجراءات السلامة على الطرق، وتكثيف جهود التوعية والرقابة، بما يسهم في الحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

وشدد سعيد على أهمية توفير كافة أوجه الرعاية الطبية والصحية والنفسية للمصابين، ومتابعة حالتهم حتى تمام التعافي، إلى جانب تقديم الدعم الاجتماعي والإنساني اللازم لأسر الضحايا، والعمل على تلبية احتياجاتهم في هذه الظروف الصعبة، مؤكدًا أن مساندة المتضررين مسؤولية وطنية ومجتمعية تستوجب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة.

كما أعرب عن تقديره لجهود فرق الإسعاف والحماية المدنية والأطقم الطبية وكافة الجهات التي شاركت في التعامل مع الحادث، مثمنًا ما تبذله من جهود في أداء واجبها الإنساني والوطني وإنقاذ المصابين وتقديم الرعاية اللازمة لهم.

واختتم النائب حسام سعيد بيانه بالدعاء إلى الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء، وأن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار.