تستعد قمة الجزائر للموبايل لإتاحة مساحة للشركات الناشئة لعرض ابتكاراتها وبناء علاقات مباشرة مع المستثمرين والشركاء، عبر «قرية التكنولوجيا» التي تستضيفها الدورة الأولى من القمة، المقرر عقدها من 27 إلى 30 يناير 2027 في قصر المعارض «صافكس» بالعاصمة الجزائرية.

وتوفر القرية 50 مساحة مخصصة للشركات الناشئة العاملة في مجالات الهاتف المحمول والتطبيقات والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، بما يمنحها فرصة لتقديم نماذجها الأولية وأفكارها أمام المستثمرين والجهات الفاعلة في قطاع التكنولوجيا.

وتجمع القمة، بحسب موقعها الرسمي، نحو 150 عارضًا ونحو 40 ألف زائر متوقع، إلى جانب مؤتمرات وورش عمل وعروض توضيحية ولقاءات أعمال. ويعكس هذا البرنامج توجهًا لربط الابتكار التقني بفرص التعاون والاستثمار، وتعزيز حضور الشركات الناشئة ضمن منظومة الهاتف المحمول في الجزائر.

وتمنح اللقاءات المهنية المقررة خلال الحدث رواد الأعمال فرصة للتواصل مع الشركات والمؤسسات والمهنيين، فيما تتيح العروض التوضيحية تعريف الجمهور بحلول جديدة تستفيد من انتشار الهاتف المحمول في الخدمات والعمل والتجارة.