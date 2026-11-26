استقبلت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بعثة الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء برئاسة الدكتور موكيتسي ماجورو، رئيس البعثة ورئيس وزراء ليسوتو الأسبق، بحضور أعضاء اللجنة الوطنية للآلية، وذلك في إطار زيارة البعثة إلى مصر لمراجعة جهود الدولة في مجال الإصلاح الإداري. وقدمت المستشارة الدكتورة ماريان قلدس، عضوة مجلس النواب وعضوة المجلس القومي للمرأة والمقرر المناوب للجنة الاقتصادية بالمجلس، العرض الرئيسي للمجلس أمام البعثة.

وشارك في اللقاء السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية وعضوة لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، والسفير محمد أشرف راشد، رئيس اللجنة الوطنية للحوكمة وعضو لجنة الشخصيات البارزة بالاتحاد الأفريقي، والأستاذة شيرويت عطية، مدير عام التعاون الدولي والاتفاقيات الدولية بالمجلس.

ورحبت المستشارة أمل عمار بالبعثة، مؤكدة أن الدولة المصرية ، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بملف تمكين المرأة، انطلاقًا من إرادة سياسية داعمة وضعت قضايا المرأة في صدارة أولويات التنمية الوطنية، وترجمتها إلى تشريعات وسياسات واستراتيجيات وآليات مؤسسية تعزز حقوق المرأة وتوسع مشاركتها، لا سيما في مواقع القيادة وصنع القرار. وأشارت إلى أن هذه الجهود امتدت من التمثيل السياسي إلى المشاركة الاقتصادية، والشمول المالي، والحماية الاجتماعية، والوصول إلى العدالة، ومواجهة جميع أشكال العنف والتمييز.

وجاء العرض الذي قدمته المستشارة الدكتورة ماريان قلدس بعنوان «من الإرادة السياسية إلى الأثر الملموس»، ورصدت فيه انتقال مصر من الالتزامات الدستورية والتشريعية إلى نتائج قابلة للقياس على أرض الواقع، ومنها:

-ارتفاع تمثيل المرأة في مجلس النواب من نحو 2% عام 2012 إلى نحو 27% اليوم، بواقع 160 نائبة.

-ارتفاع عدد القاضيات في القضاء العادي من 30 قاضية عام 2007 إلى أكثر من 186، وتعيين 165 سيدة بالنيابة العامة لأول مرة عام 2025.

-ارتفاع نسبة الشمول المالي للمرأة من 19% عام 2016 إلى 72.5% في يونيو 2026.

-وصول تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات المقيدة والمالية غير المصرفية إلى 26.9%.

كما تناول العرض قانون العمل الجديد وما يوفره من حماية للأم العاملة، وبرنامج «تحويشة» للادخار والإقراض، وبرنامج «تكافل وكرامة»، وتطوير منظومة العدالة الأسرية والرقمية، بما في ذلك صندوق تأمين الأسرة وبروتوكول النيابة العامة وبنك مصر لميكنة حسابات القُصّر، إلى جانب تجريم الامتناع عن تسليم الميراث، والتشريعات والإجراءات الرامية إلى مكافحة العنف ضد المرأة ونتائجها الموثقة.

وأوضحت قلدس دور المجلس في دعم الإصلاح الإداري من خلال اختصاصاته القانونية في اقتراح السياسات، والتنسيق مع الجهات الحكومية، ومراجعة مشروعات القوانين، ومتابعة التنفيذ، وتلقي الشكاوى، فضلًا عن دعم وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات، وإدماج منظور المساواة بين الجنسين في الموازنات العامة.

وقالت قلدس: «الإرادة السياسية فتحت الأبواب، والتشريعات حوّلتها إلى خدمات، والأرقام اليوم تثبت الأثر. نحن فخورون بما تحقق، وواضحون فيما تبقى من طريق.»

ومن جانبها، أعربت السفيرة منى عمر عن اعتزازها بتجربتها السابقة عضوةً في مجموعة الشخصيات البارزة بالآلية، مؤكدة أهمية دورها في دعم مسارات الإصلاح والحوكمة في الدول الأفريقية من خلال التقييم الموضوعي وتبادل الخبرات. كما أشار السفير محمد أشرف راشد إلى مشاركة المجلس ضمن الجهات الوطنية في إعداد تقرير التقييم الخاص بمصر، وأهمية إسهام المؤسسات الوطنية في توفير البيانات وعرض الإنجازات.

ويأتي اللقاء في إطار التعاون بين مصر والآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، إحدى آليات الاتحاد الأفريقي المعنية بتقييم أداء الدول في مجالات الحوكمة وتبادل الممارسات الناجحة، حيث تركز البعثة الحالية على ملف الإصلاح الإداري باعتباره أحد المحاور الرئيسية لجهود الإصلاح الشامل في مصر