شهد طريق 76 الحربي التابع لقرية وادي الملاك بمركز التل الكبير في محافظة الإسماعيلية حادث انقلاب سيارة ربع نقل، أسفر عن إصابة 20 شخصًا، إثر انفجار أحد إطارات السيارة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وفقدان السائق السيطرة عليها وانقلابها.

شهود عيان: انفجار إطار السيارة أثناء سيرها

وقال شهود عيان إن الحادث وقع بشكل مفاجئ عند وصلة البعالوة بطريق 76 الحربي التابع لقرية وادي الملاك بمركز التل الكبير، بعدما انفجر أحد إطارات السيارة الربع نقل أثناء سيرها، ما أدى إلى اختلال توازنها وانقلابها على الطريق، وإصابة عدد من مستقليها.

وأضاف شهود العيان أن الحادث أسفر عن إصابة 20 شخصًا، وعلى الفور جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الواقعة، لنقل المصابين إلى مستشفى القصاصين المركزي، حيث تلقوا الرعاية الطبية اللازمة، فيما غادر 18 مصابًا المستشفى بعد تحسن حالتهم، ولا تزال حالتان تحت الملاحظة الطبية للاطمئنان على استقرار حالتهما الصحية.

محافظ الإسماعيلية يتابع الحالة الصحية للمصابين

وفي أعقاب الحادث، تابع اللواء نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، الحالة الصحية للمصابين، ووجّه بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم والاطمئنان على حالتهم أولًا بأول.

وكانت هيئة الإسعاف قد دفعت بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث عند وصلة البعالوة، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى القصاصين المركزي لتلقي العلاج وإجراء الفحوص الطبية اللازمة.

مغادرة 18 شخص المستشفى

وتنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات وجروح وإصابات طفيفة، إلى جانب حالات اشتباه بوجود كسور، وخضع المصابون للفحوص والأشعة الطبية لتحديد طبيعة إصاباتهم والوقوف على حالتهم الصحية.

وشهدت الحالة الصحية للمصابين تحسنًا ملحوظًا، حيث غادر 18 شخصًا المستشفى بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما لا تزال حالتان تحت الملاحظة الطبية بمستشفى القصاصين المركزي، لمتابعة حالتهما والتأكد من استقرار وضعهما الصحي.

اسماء المصابين في حادث انقلاب بالإسماعيلية

كشفت كشوف المصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق 76 الحربي، عند وصلة البعالوة التابعة لقرية وادي الملاك بمركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، عن إصابة 22 شخصًا، بينهم أطفال وشباب وكبار سن، دون تسجيل أي حالات وفاة.

وضمت قائمة المصابين كلًا من: سلمى جبر حماد سليم، 50 عامًا، وندى كرم توفيق، 14 عامًا، ويوسف محمد عبد الرازق سعد، 18 عامًا، وكريم هشام إسماعيل عبد الرازق، 22 عامًا، وزياد هاني رجب محمد، 19 عامًا، والقناوي حسني عدلي، 24 عامًا، وشيماء محمد عبد اللطيف، 18 عامًا، وهاجر محمد عبد المنعم، 15 عامًا، وجمال محمد جمال عامر، 16 عامًا، ولميا فتحي علي، 62 عامًا.

كما شملت قائمة المصابين سماح صويني عادل، 36 عامًا، وأحمد طه أحمد عيد، 25 عامًا، ونورهان أحمد معوض، 20 عامًا، ودنيا عبد الحليم عايد، 16 عامًا، ورجاء فراج عبد الله محمد، 55 عامًا، ومريم صبري محمد عبد المنعم، 45 عامًا، وتهاني حسين خليفة عبده، 50 عامًا، وشيماء سعيد محمد أحمد، 21 عامًا، وأمل سعيد محمد عبد الكريم، 17 عامًا، ومريم السيد صلاح محمد، 18 عامًا، وإسلام أحمد محمد علي، 21 عامًا، وشيماء محمد عبد المنعم، 15 عامًا.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى القصاصين المركزي، حيث خضعوا للفحوصات الطبية وتلقوا الرعاية الصحية اللازمة، وسط متابعة للحالات من الجهات المعنية.