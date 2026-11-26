يواصل الفنان محمد علاء تصوير مشاهده في مسلسل «عالم افتراضي»، الذي يجمعه بالفنان فتحي عبد الوهاب، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وسط أجواء من التشويق والإثارة، حيث تتصاعد الأحداث بشكل تدريجي، لتكشف عن العديد من المفاجآت التي تحملها القصة.

ويأتي مسلسل «عالم افتراضي» من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج أحمد خالد، ويشارك في بطولته الفنان فتحي عبد الوهاب، إلى جانب محمد علاء، وتدور أحداثه في إطار تشويقي، يعتمد على تطور المواقف وتتابع الأحداث، وهو ما يجعله من الأعمال المنتظرة لدى الجمهور.

محمد علاء يكشف تفاصيل مشاركته في «عالم افتراضي»

وفي تصريحات لموقع «صدى البلد» الإخباري، كشف محمد علاء عن مستجدات العمل، مؤكدًا أنه يواصل حاليًا تصوير مشاهده في المسلسل، استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الفنان أنه من المقرر عرض المسلسل بداية من الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن العمل يتضمن العديد من الأحداث المشوقة، التي يتمنى أن تنال إعجاب الجمهور وتحظى بتفاعل المشاهدين عند طرحه.

وتأتي مشاركة محمد علاء في «عالم افتراضي» ضمن نشاطه الفني خلال الفترة الحالية، إذ يواصل العمل على أكثر من مشروع، بالتزامن مع استعداداته للمشاركة في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

محمد علاء يشارك في مسلسل «الصور الشخصية لمريم» رمضان المقبل

وعلى جانب آخر، يستعد محمد علاء للمشاركة في الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل «الصور الشخصية لمريم»، الذي تقوم ببطولته الفنانة ريهام عبد الغفور، في تعاون جديد يجمعه بعدد من نجوم الدراما.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة استكمال التحضيرات الخاصة بالعمل، تمهيدًا لعرضه ضمن خريطة المسلسلات الرمضانية، ليضيف محمد علاء من خلاله تجربة جديدة إلى مشواره الفني.

آخر أعمال محمد علاء في رمضان

وكان محمد علاء قد شارك في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «توابع»، بطولة الفنانة ريهام حجاج، والذي تناول قصة إنفلونسر متخصصة في علم النفس تجد نفسها متورطة في قضية قتل، لتدخل الأحداث في مسارات متشابكة تكشف العديد من الأسرار والتفاصيل المرتبطة بالهوية الرقمية والتأثير الاجتماعي والعلاقات الإنسانية.

واعتمد المسلسل على تصاعد الأحداث وكشف المعلومات تدريجيًا، في إطار درامي يسلط الضوء على تأثير العالم الرقمي في حياة الأفراد، وما قد يترتب على الشهرة والتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تحولات ومواقف معقدة.