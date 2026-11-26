اصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أخاه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر إلى قصر الاتحادية بعد استقباله بمطار القاهرة الدولي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مراسم الاستقبال الرسمية شهدت عزف السلامين الوطنيين لدولة قطر وجمهورية مصر العربية، واستعراض حرس الشرف، أعقبها التقاط صورة تذكارية للسيد الرئيس وسمو أمير دولة قطر، ثم عقد الزعيمان اجتماعاً بينهما.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس رحب بزيارة سمو أمير قطر إلى بلده الثاني مصر، مؤكدًا ما تشهده العلاقات المصرية القطرية من تطور متواصل في مختلف المجالات، وما يجمع البلدين من تنسيق وتشاور وثيقين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما شدد السيد الرئيس على أهمية مواصلة تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، من خلال زيادة حجم التبادل التجاري، وتوسيع آفاق التعاون الاستثماري، وتعزيز التعاون في قطاع الطاقة وغيره من المجالات الأخرى محل الاهتمام المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمي أن سمو أمير دولة قطر أعرب عن بالغ تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا عمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، ومشددًا على أهمية مواصلة دفع مسارات التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

كما رحب سموه بالنمو المتزايد في العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر، مؤكدًا أهمية البناء على ما تحقق من إنجازات ومواصلة العمل المشترك لتطوير هذه الشراكة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المباحثات تناولت تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود المشتركة الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة، حيث أكد الزعيمان أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لتغليب الحلول السياسية والحوار، والحيلولة دون اتساع دائرة التوتر، بالنظر إلى ما قد يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وفي هذا السياق، جدد السيد الرئيس تأكيد دعم مصر الكامل لأمن دولة قطر وسائر دول الخليج العربي، مشددًا على أن أمن الخليج يُعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.



كما تناولت المباحثات مستجدات القضية الفلسطينية، حيث استعرض الرئيس الجهود المكثفة التي تبذلها مصر لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيدًا بالتنسيق الوثيق مع دولة قطر في هذا الشأن.

وأكد ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ الاتفاق، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والشروع دون إبطاء في تنفيذ برامج التعافي المبكر وإعادة الإعمار.



وأكد الرئيس أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. كما اتفق الجانبان على مواصلة تكثيف التشاور والتنسيق السياسي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه، في ختام المباحثات، أقام الرئيس مأدبة غداء تكريمًا لسمو أمير دولة قطر والوفد المرافق له.