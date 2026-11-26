تعد حرقة المعدة من المشكلات الشائعة التي تسبب شعورًا بالحرقان في الصدر، وقد يصاحبها ارتجاع الأحماض إلى الحلق، أو الغثيان والفواق، خاصة بعد تناول الطعام، وتزداد حدتها لدى بعض الأشخاص نتيجة تناول أطعمة معينة أو اتباع عادات يومية تؤثر في حركة المعدة وتزيد فرص ارتداد محتوياتها إلى المريء.

ولا تقتصر مسببات الحموضة على الوجبات الدسمة أو الأطعمة الحارة، فهناك أطعمة شائعة قد تؤدي إلى تفاقم الأعراض، إلى جانب ممارسات مثل تناول الطعام بسرعة أو الاستلقاء عقب الوجبات، وهو ما يجعل تعديل النظام الغذائي وطريقة تناول الطعام من الخطوات المهمة لتقليل نوبات الارتجاع.

أطعمة تزيد حرقة المعدة وارتجاع الحمض

تعد الفواكه الحمضية، مثل البرتقال والأناناس والليمون، من الأطعمة التي قد تزيد الشعور بحرقة المعدة لدى بعض الأشخاص، كما يمكن أن تسبب الطماطم وصلصاتها ومعجونها تفاقم الأعراض، نتيجة طبيعتها الحمضية.

وتشمل الأطعمة التي قد تثير الارتجاع الفاصوليا المطبوخة بصلصة الطماطم، والسلطات التي تحتوي على كميات كبيرة من الليمون، إذ قد يؤدي تناولها إلى زيادة الحرقان لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه هذه المكونات.

وعلى الرغم من ارتباط النعناع بتحسين الهضم والشعور بالانتعاش، فإنه قد يزيد ارتجاع الحمض لدى بعض الأشخاص، إذ يمكن أن يؤدي إلى ارتخاء العضلة العاصرة السفلية للمريء، وهي المسؤولة عن منع عودة محتويات المعدة إلى المريء.

ويشمل ذلك شاي النعناع والعلكة وحلوى النعناع، ولذلك قد يكون من الأفضل استبدالها بمشروبات أخرى، مثل البابونج، عند ارتباط تناول النعناع بظهور الأعراض.

كما تعد الشوكولاتة من الأطعمة التي قد تزيد حرقة المعدة، خاصة الداكنة منها، بسبب احتوائها على مركبات يمكن أن تؤثر في العضلة الفاصلة بين المعدة والمريء، ما قد يسهل ارتداد الحمض ويزيد الشعور بالحرقان.

وقد يؤدي تناول البصل والثوم النيئ إلى زيادة الغازات والانتفاخ لدى بعض الأشخاص، بسبب احتوائهما على الفركتان، وهو نوع من الكربوهيدرات القابلة للتخمر، ومع زيادة الانتفاخ يرتفع الضغط داخل البطن، ما قد يسهم في دفع محتويات المعدة إلى المريء ويزيد أعراض الارتجاع.

عادات يومية تزيد الحموضة بعد الأكل

لا ترتبط حرقة المعدة بنوعية الطعام فقط، بل قد تؤدي طريقة تناوله دورًا في ظهور الأعراض، إذ إن تناول الطعام بسرعة، أو الأكل أثناء العمل والتنقل، أو عدم مضغ الطعام جيدًا، قد يزيد الشعور بعدم الراحة والانتفاخ.

كما أن تناول كميات كبيرة من الطعام دفعة واحدة يؤدي إلى تمدد المعدة وزيادة الضغط داخلها، ما قد يرفع احتمالات ارتجاع محتوياتها إلى المريء.

ويعد الاستلقاء مباشرة بعد تناول الطعام من العادات التي قد تزيد ارتجاع الحمض، إذ تسهل وضعية الاستلقاء عودة محتويات المعدة إلى المريء، خاصة عند تناول وجبة كبيرة قبل النوم.

كما يمكن أن تزيد الملابس الضيقة حول منطقة الخصر الضغط على البطن، ما يؤدي إلى تفاقم الأعراض لدى بعض الأشخاص، خاصة بعد تناول الطعام.

طرق تساعد على تخفيف حرقة المعدة

ينصح بتقسيم الطعام إلى وجبات أصغر على مدار اليوم، وتجنب الإفراط في تناول الطعام، مع الحرص على المضغ الجيد وتناول الوجبات بهدوء، بدلًا من الأكل بسرعة أو أثناء الانشغال.

ومن المهم ترك فترة مناسبة بين تناول الطعام وموعد النوم، والانتظار نحو 3 إلى 4 ساعات قبل الاستلقاء، لتقليل احتمالات ارتداد الحمض إلى المريء، خاصة خلال الليل.

كما قد يساعد النوم على الجانب الأيسر، أو رفع الجزء العلوي من الجسم أثناء النوم، في تقليل أعراض الارتجاع الليلي لدى بعض الأشخاص.

متى تستدعي حرقة المعدة استشارة الطبيب؟

ورغم أن تعديل النظام الغذائي والعادات اليومية قد يساعد في تخفيف الأعراض، فإن تكرار حرقة المعدة أو استمرارها لفترات طويلة يستدعي مراجعة الطبيب لتحديد السبب ووضع خطة العلاج المناسبة.

كما يجب الانتباه إلى الأعراض المصاحبة، مثل صعوبة البلع، أو القيء المتكرر، أو فقدان الوزن دون سبب واضح، أو ألم الصدر الشديد، إذ قد تشير إلى مشكلة تحتاج إلى تقييم طبي، ولا ينبغي التعامل معها باعتبارها مجرد حموضة عابرة.