أعلن الفنان تامر عاشور تأجيل حفليه المقرر إقامتهما يومي الجمعة والسبت المقبلين بالفسطاط، وذلك حدادًا على أرواح شهداء الحادث الأليم الذي وقع أمس على الطريق الدائري.

وجاء قرار التأجيل تعبيرًا عن حالة الحزن والتضامن مع أسر الضحايا، وتقديرًا لمشاعر المصريين في أعقاب الحادث، حيث فضّل تامر عاشور إرجاء الحفلين احترامًا لأرواح الشهداء وحالة الحزن العامة في مصر.

وكتب تامر عاشور عبر صفحته على فيس بوك، "حدادًا على أرواح ضحايا الحادث الأليم، وتقديرًا لحالة الحزن التي نعيشها جميعًا…تم تأجيل الحفلتين المقرر إقامتهما يومي الجمعة والسبت المقبلين".

ومن المنتظر الإعلان عن المواعيد الجديدة للحفلين خلال الفترة المقبلة، مع إخطار الجمهور بكافة التفاصيل المتعلقة بالتذاكر والتنظيم.