يحتل محمود ممدوح، لاعب مودرن سبورت، صدارة هدافي الدوري المصري عقب انتهاء الجولة التاسعة.
وتقدم صلاح محسن، لاعب المصري البورسعيدي، في جدول ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 6 أهداف، ويليه حسام حسن، لاعب الاتحاد السكندري، وإدريسا تيام، لاعب المقاولون، وماولي وايو، لاعب القناة، ولكل منهما 4 أهداف.
وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري كالتالي:
1. محمود ممدوح، نجم مودرن سبورت، برصيد 8 أهداف.
2. صلاح محسن، نجم المصري البورسعيدي، برصيد 6 أهداف.
3. حسام حسن، نجم الاتحاد السكندري، برصيد 4 أهداف.
4. إدريسا تيام، نجم المقاولون العرب، برصيد 4 أهداف.
5. ماولي وايو، نجم القناة، برصيد 4 أهداف.
6. محمد رضا بوبو، نجم سيراميكا كليوباترا، برصيد 3 أهداف.