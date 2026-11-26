يحتل محمود ممدوح، لاعب مودرن سبورت، صدارة هدافي الدوري المصري عقب انتهاء الجولة التاسعة.

وتقدم صلاح محسن، لاعب المصري البورسعيدي، في جدول ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 6 أهداف، ويليه حسام حسن، لاعب الاتحاد السكندري، وإدريسا تيام، لاعب المقاولون، وماولي وايو، لاعب القناة، ولكل منهما 4 أهداف.

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري كالتالي:

1. محمود ممدوح، نجم مودرن سبورت، برصيد 8 أهداف.

2. صلاح محسن، نجم المصري البورسعيدي، برصيد 6 أهداف.

3. حسام حسن، نجم الاتحاد السكندري، برصيد 4 أهداف.

4. إدريسا تيام، نجم المقاولون العرب، برصيد 4 أهداف.

5. ماولي وايو، نجم القناة، برصيد 4 أهداف.

6. محمد رضا بوبو، نجم سيراميكا كليوباترا، برصيد 3 أهداف.