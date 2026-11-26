التقى رئيس البرلمان العربي سعد بن صليب العتيبي، اليوم، الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، حيث تناول اللقاء آفاق تطوير التعاون بين البرلمان العربي والجامعة العربية، والارتقاء بمستوى التنسيق والتشاور بين الجانبين، بما يدعم منظومة العمل العربي المشترك، ويعزز وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة تتطلب موقفًا عربيًا موحدًا قادرًا على التعامل مع التحديات الراهنة، والتصدي للمخاطر التي تهدد الأمن القومي العربي، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك في الدفاع عن المصالح العربية، وتعزيز الحضور العربي الفاعل في المحافل الإقليمية والدولية، بما يحفظ سيادة الدول العربية ويصون أمنها واستقرارها.