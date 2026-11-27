زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مصابي حادث دائري الوراق داخل ثلاثة مستشفيات، للوقوف على حالتهم الصحية والتأكد من توفير الرعاية الطبية اللازمة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم جميع أوجه الدعم لأسر الضحايا والمصابين.

تفاصيل زيارة رئيس الوزراء

وقال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن زيارة رئيس الوزراء شملت مستشفيات الشيخ زايد التخصصي، وبولاق العام، والشيخ زايد آل نهيان، بمشاركة وزيري الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي ومحافظ الجيزة.

وأوضح أن رئيس الوزراء شدد خلال جولته على ضرورة بذل أقصى الجهود لتوفير الرعاية الصحية للمصابين، والعمل على تخفيف الآثار الإنسانية والاجتماعية للحادث، كما وجه وزيرة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لصرف أكبر قدر ممكن من التعويضات المستحقة لأسر المتوفين والمصابين.

التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني

وأضاف أن توجيهات الحكومة لم تقتصر على التعويضات التي تقدمها الدولة، بل امتدت إلى التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال والبنوك والشركات والقطاع الخاص، لتوفير دعم مالي إضافي واستثنائي للمتضررين.

وفيما يتعلق بالخسائر المادية، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء بدء حصر الأضرار التي لحقت بالمواطنين، تنفيذاً لتكليفات الرئيس بتعويض المتضررين بصورة كاملة، مشيراً إلى أن الحصر المبدئي كشف عن تضرر 26 سيارة وميكروباص واحد نتيجة الحادث.

تعويض أصحاب المركبات المتضررة

ولفت إلى أن رئيس الوزراء كلف وزيرة التضامن الاجتماعي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض أصحاب المركبات المتضررة عن الخسائر التي لحقت بهم.

وأكد عادل أن التحرك الحكومي بدأ فور وقوع الحادث، وشمل التعامل الميداني مع تداعياته وإزالة آثاره والعمل على استعادة حركة المرور، بالتوازي مع تقديم الدعم الطبي والاجتماعي والمالي للمتضررين.