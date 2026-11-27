تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لفتة إنسانية مؤثرة من شاب تجاه فتاة صغيرة تبيع المناديل في الشارع، بعدما لاحظ معاناتها من شدة البرد، ليقرر التصرف بشكل عفوي للتخفيف عنها.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول الشاب أثناء مروره بأحد الشوارع، حيث لفت انتباهه وجود فتاة صغيرة تبيع المناديل، وبدت عليها علامات الشعور بالبرد الشديد، فما كان منه إلا أن خلع قطعة من ملابسه، سواء بلوفر أو قميص، وقدمها لها حتى ترتديها وتتمكن من مواجهة برودة الطقس.

ولاقت الواقعة تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بتصرف الشاب، معتبرين أن ما فعله يعكس مشاعر الرحمة والإنسانية، وأن مثل هذه المواقف البسيطة قد تترك أثرًا كبيرًا في نفوس الآخرين.

وعبر المتابعون عن إعجابهم باللفتة الإنسانية، مؤكدين أن جبر الخواطر لا يحتاج إلى إمكانيات كبيرة، بل يكفي أن يشعر الإنسان بمعاناة غيره ويبادر بمساعدته، خاصة الأطفال الذين يضطرون إلى العمل في الشوارع ومواجهة ظروف الحياة الصعبة.