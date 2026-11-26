كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تجاوز قيمة المساهمات والتعهدات المالية المخصصة لدعم أسر ضحايا ومصابي حادث الوراق حاجز الـ200 مليون جنيه، في استجابة واسعة من رجال الأعمال والشركات والبنوك ومؤسسات المجتمع المدني لدعوة الحكومة بتقديم الدعم للمتضررين.

تخفيف الأعباء عن أسر الضحايا

وأوضح متحدث مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن وزارة التضامن الاجتماعي تلقت عشرات المبادرات منذ صباح اليوم، من جهات ومؤسسات مختلفة، للمشاركة في تخفيف الأعباء عن أسر الضحايا والمصابين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي خصصت حساباً بنكياً ببنك ناصر الاجتماعي، فرع القاهرة، لاستقبال المساهمات والتبرعات، فضلاً عن إتاحة إمكانية التحويل من خلال تطبيق «إنستاباي»، لتسهيل مشاركة الراغبين في تقديم الدعم.

تحويل المبالغ المقررة إلى الحساب

وأضاف أن قيمة المساهمات والتعهدات تجاوزت 200 مليون جنيه وقت إجراء المداخلة، موضحاً أن بعض الجهات التي أعلنت مساهماتها تعهدت بتحويل المبالغ المقررة إلى الحساب المخصص لذلك.

ولفت إلى أن مقترح إصدار شهادات استثمار جاء ضمن الأفكار التي طرحها رئيس مجلس الوزراء، بهدف توفير مصدر دعم مالي مستدام لأسر الضحايا والمصابين، مؤكداً أن وزيرة التضامن الاجتماعي ستكشف لاحقاً عن التفاصيل الخاصة بهذا المقترح.

انتهاء مرحلة استقبال التبرعات

وأكد متحدث مجلس الوزراء أن الوزارة ستعقد مؤتمراً صحفياً عقب انتهاء مرحلة استقبال التبرعات، للإعلان عن إجمالي المبالغ التي تم جمعها، وتوضيح آليات توجيهها وأوجه الدعم المقرر تقديمها، وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي ولائحته التنفيذية والقواعد المنظمة.