نجح محمد صلاح في تسجيل الهدف الأول لصالح فريق طرابزون سبور في مرمى سيسكا صوفيا البلغاري؛ لتصبح النتيجة 1-1، خلال المباراة المقامة الآن، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري، في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وسجل محمد صلاح في الدقيقة 69 من عمر اللقاء، فيما سجل هدف سيسكا صوفيا اللاعب سيدني كابرال لاعب طرابزون (بالخطأ في مرماه) في الدقيقة 33.

تشكيل طرابزون سبور

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

الدفاع: جنك أوزكاجار، تشيبوكي نوايو، فاغنر بينا، سيدني لوبيز كابرال.

الوسط: ميليح كاباساكال، باتيستا ميندي، بنيامين بوشواري.

الهجوم: محمد صلاح، نوح سافيولو، بول أونواتشو.

البدلاء

أحمد دوغان، أونور ألب، ساميت، مصطفى، فابينيو، مصطفى كوزاي، ييغيتان، أوزان، أوغوزهان.

ويخوض طرابزون سبور المواجهة بقيادة المدير الفني توماس رايس، على ملعب «بلغارسكا أرمييا» في العاصمة البلغارية صوفيا.