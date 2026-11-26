يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية المواجهة المرتقبة التي تجمع بين طرابزون سبور التركي ونظيره سسكا صوفيا البلغاري، ضمن منافسات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي موسم 2026-2027، في إطار الجولة الرابعة من مرحلة الدوري.

ويخوض طرابزون سبور المباراة بطموح تحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة التقدم في جدول الترتيب، بينما يسعى سسكا صوفيا لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحسين موقفه في المنافسة الأوروبية.

موعد مباراة طرابزون سبور وسسكا صوفيا

ومن المقرر أن يحل فريق طرابزون سبور، بقيادة مديره الفني توماس ريس، ضيفًا على سسكا صوفيا، اليوم الخميس 26 نوفمبر 2026، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري المؤتمر الأوروبي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

موقف طرابزون سبور وسسكا صوفيا في جدول الترتيب

ويدخل طرابزون سبور المواجهة وهو يحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب دوري المؤتمر الأوروبي، برصيد 6 نقاط، بعدما حقق نتائج إيجابية خلال الجولات الماضية.

في المقابل، يعاني سسكا صوفيا من تراجع نتائجه، حيث يحتل المركز الثامن والعشرين برصيد نقطة واحدة، ويأمل في تحقيق الفوز لتحسين موقعه والعودة إلى المنافسة.

محمد صلاح يسعى لاستعادة مستواه التهديفي

وتتجه الأنظار إلى النجم المصري محمد صلاح، الذي يأمل في استعادة حسه التهديفي بقميص طرابزون سبور، والمساهمة في قيادة فريقه لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط جديدة في مشواره بالبطولة الأوروبية.

وتمثل المباراة فرصة مهمة لصلاح من أجل الظهور بصورة مميزة ومساعدة فريقه على مواصلة نتائجه الإيجابية، خاصة في ظل أهمية المرحلة الحالية من المنافسات.

القناة الناقلة لمباراة طرابزون سبور وسسكا صوفيا

ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات beIN SPORTS مباراة طرابزون سبور وسسكا صوفيا عبر شاشة قناة beIN SPORTS 1، ضمن تغطيتها لمنافسات دوري المؤتمر الأوروبي موسم 2026-2027.

وتترقب الجماهير مواجهة قوية بين الفريقين، في ظل رغبة طرابزون سبور في تعزيز رصيده من النقاط، مقابل طموح سسكا صوفيا في تحقيق نتيجة تعيد له التوازن في البطولة.