تستقبل دور العرض المصرية، اليوم 26 نوفمبر، الفيلم الكوميدي الجديد Focker-in-Law الذي يجمع مجدداً بين النجمين بن ستيلر وروبرت دي نيرو، بمشاركة النجمة أريانا جراندي، في فصل جديد من سلسلة الأفلام الكوميدية الشهيرة Meet the Parents، وذلك بعد 26 عاماً على انطلاق الجزء الأول من السلسلة. ويأتي الفيلم بتوزيع فور ستار فيلمز.

ويشهد الفيلم عودة بن ستيلر، الحائز على جائزة إيمي، إلى شخصية جريج فوكر، إلى جانب روبرت دي نيرو، الحائز على جائزتي أوسكار، في دور جاك بيرنز، بينما تنضم أريانا جراندي إلى أحداث السلسلة في دور أوليفيا، في تجربة كوميدية جديدة تجمع بين الأجيال داخل العائلة.

وتدور الأحداث بعد مرور سنوات طويلة على خضوع جريج فوكر لاختبار كشف الكذب الشهير، في محاولة لكسب ثقة عائلة زوجته، إذ تنقلب الأدوار هذه المرة بعدما أصبح أباً مفرطاً في القلق والحماية تجاه ابنيه البالغين.

وتبدأ سلسلة من المواقف الكوميدية غير المتوقعة عندما يصطحب ابنه هنري، الذي يجسده سكيلر جيسوندو، حبيبته الجديدة أوليفيا، التي تؤدي دورها أريانا جراندي، إلى تجمع عائلي خلال عطلة نهاية الأسبوع، للاحتفال بعيد الميلاد الثمانين لجده جاك بيرنز، الذي لا يزال محتفظاً بشخصيته الصارمة والمهيبة.

ومع تزايد شكوك جريج في نوايا أوليفيا، واقتناعه بأنها تتلاعب بابنه، يبدأ محاولاته لكشف حقيقتها، لتتحول العطلة العائلية إلى سلسلة من الكوارث والمفارقات الكوميدية، ويتصاعد الصراع بينهما في مواقف تمتد من الطائرة إلى المطبخ، وصولاً إلى مسارات ركوب الدراجات.

الفيلم من تأليف وإخراج جون هامبورج، الذي شارك في كتابة الأجزاء الثلاثة السابقة من سلسلة Meet the Parents، ويشهد عودة عدد من نجومها، من بينهم أوين ويلسون، وتيري بولو، وبلايث دانر، إلى جانب مجموعة من الوجوه الجديدة، أبرزهم بيني فيلدشتاين في دور سامانثا، شقيقة هنري التوأم، وإدواردو فرانكو، وكول إسكولا، ومايك بيربيجليا.

ويضم الفيلم فريقاً بارزاً من صناع السينما، من بينهم مدير التصوير باري بيترسون، ومصمم الإنتاج المرشح لجائزة الأوسكار مارك ريكر، ومصممة الأزياء المرشحة لجائزة إيمي كاسيا واليتسكا ميمون، والمونتير المرشح لجائزة إيمي برنت وايت.

ويتولى تأليف الموسيقى التصويرية ثيودور شابيرو، الحائز على جائزة إيمي، والذي تجمعه علاقة تعاون ممتدة بالمخرج جون هامبورج، كما يتضمن الفيلم أغنية أصلية بعنوان Same Ol’ Fool من كتابة وإنتاج وأداء جون باتيست، الحائز على جائزة الأوسكار وثماني جوائز جرامي.

ويأتي الفيلم من تقديم شركتي يونيفرسال بيكتشرز وباراماونت بيكتشرز، وإنتاج شركات تريبيكا، وريد آور فيلمز، وديليريوس ميديا، وبارتيكيولار بيكتشرز، ويتولى إنتاجه كل من جين روزنتال، وروبرت دي نيرو، وبن ستيلر، وجون ليشر، وجاي روتش، وجون هامبورج.

وتستند أحداث الفيلم إلى قصة من تأليف جون هامبورج وإيلانا جليزر وأوستن إيرل، اعتماداً على الشخصيات التي ابتكرها جريج جلينا وماري روث كلارك.



