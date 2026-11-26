تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم، اليوم الخميس 26 نوفمبر 2026، إقامة مجموعة قوية من المباريات في مختلف البطولات والمسابقات، وسط اهتمام جماهيري كبير بالمواجهات الأوروبية والعربية، إلى جانب منافسات كأس العالم للناشئين.



وتتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع طرابزون سبور التركي، بقيادة النجم المصري محمد صلاح، أمام سسكا صوفيا البلغاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، في لقاء يسعى خلاله الفريق التركي لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة المنافسة على التأهل إلى الأدوار المقبلة.

كما تشهد منافسات الدوري الأوروبي مواجهة قوية بين أولمبياكوس اليوناني وميلان الإيطالي، في مباراة ينتظرها عشاق الكرة الأوروبية، في ظل رغبة الفريقين في حصد النقاط الثلاث وتعزيز موقفهما في جدول الترتيب.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم والقنوات الناقلة.

تقام اليوم عدة مواجهات قوية ضمن منافسات الدوري الأوروبي، حيث تنطلق مباريات الفترة المسائية في تمام الساعة 7:45 مساءً، بينما تقام مجموعة أخرى في العاشرة مساءً.

وجاءت مواعيد المباريات والقنوات الناقلة كالتالي:

سيلتا فيجو أمام بورنموث – الساعة 7:45 مساءً – قناة بي إن سبورتس 3.

دينامو زغرب أمام باير ليفركوزن – الساعة 7:45 مساءً – قناة بي إن سبورتس 6.

مارسيليا أمام ليفيسكي صوفيا – الساعة 7:45 مساءً – قناة بي إن سبورتس 4.

أولمبياكوس أمام ميلان – الساعة 7:45 مساءً – قناة بي إن سبورتس 1.

فيكتوريا بلزن أمام بنفيكا – الساعة 7:45 مساءً – قناة بي إن سبورتس 8.

كريستال بالاس أمام ريال سوسيداد – الساعة 10 مساءً – قناة بي إن سبورتس 3.

يوفنتوس أمام أومونيا نيقوسيا – الساعة 10 مساءً – قناة بي إن سبورتس 2.

سندرلاند أمام ياجييلونيا بياليستوك – الساعة 10 مساءً – قناة بي إن سبورتس 4.

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي اليوم

تتواصل الإثارة في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي بإقامة عدد من المواجهات المهمة، ويأتي على رأسها لقاء طرابزون سبور وسسكا صوفيا، الذي يشهد مشاركة محتملة للنجم المصري محمد صلاح.

وجاءت مواعيد المباريات كالتالي:

أياكس أمام ثون – الساعة 7:45 مساءً – قناة بي إن سبورتس 9.

برايتون أمام يونيفيرسيتاتيا كرايوفا – الساعة 7:45 مساءً – قناة بي إن سبورتس 2.

هارتس أمام موناكو – الساعة 7:45 مساءً – قناة بي إن سبورتس 5.

أيبيريا أمام خيتافي – الساعة 7:45 مساءً – قناة بي إن سبورتس إكسترا 1.

سسكا صوفيا أمام طرابزون سبور – الساعة 10 مساءً – قناة بي إن سبورتس 1.

نوردشيلاند أمام باناثينايكوس – الساعة 10 مساءً – قناة بي إن سبورتس إكسترا 5.

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

وعلى مستوى المنافسات العربية، تقام ثلاث مباريات ضمن منافسات الدوري السعودي، حيث يلتقي الفتح مع الرياض، بينما يواجه أبها فريق الشباب، ويصطدم الفيصلي بالدرعية.

الفتح أمام الرياض – الساعة 4:25 مساءً.

أبها أمام الشباب – الساعة 5:05 مساءً.

الفيصلي أمام الدرعية – الساعة 7:30 مساءً.

مواعيد مباريات كأس العالم للناشئين اليوم

وتشهد منافسات كأس العالم للناشئين إقامة مجموعة من المواجهات القوية، أبرزها مباراة المغرب وإسبانيا، التي تحظى باهتمام الجماهير العربية، في ظل طموحات المنتخب المغربي لمواصلة مشواره في البطولة.

وجاءت مواعيد المباريات كالتالي:

نيوزيلندا أمام بلجيكا – الساعة 3 مساءً.

فيتنام أمام مالي – الساعة 3 مساءً.

جامايكا أمام كوت ديفوار – الساعة 4 مساءً.

أوزبكستان أمام إيطاليا – الساعة 4 مساءً.

الصين أمام فيجي – الساعة 5 مساءً.

المغرب أمام إسبانيا – الساعة 5 مساءً.

كرواتيا أمام كوبا – الساعة 6 مساءً.

طاجيكستان أمام السنغال – الساعة 6 مساءً.