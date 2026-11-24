أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة تعديل موعد مباراة بيراميدز أمام منتخب السويس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك وفقًا لإخطار رسمي تلقاه النادي.

كان من المقرر إقامة المباراة يوم الأربعاء 9 ديسمبر المقبل، على استاد السويس الجديد، قبل أن تقرر الرابطة تأجيلها لمدة 24 ساعة، لتقام في الخامسة مساء الخميس الموافق 10 ديسمبر، على الملعب ذاته.

جاء قرار تعديل موعد اللقاء بسبب ارتباط بيراميدز بمنافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» موعد مواجهة الفريق أمام حوريا كوناكري الغيني، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، لتقام في السادسة مساء الأحد 6 ديسمبر، بالعاصمة الغينية كوناكري.

ومن المقرر أن تعود بعثة بيراميدز إلى القاهرة يوم 7 ديسمبر، وهو ما دفع رابطة الأندية إلى تعديل موعد مباراته في الدوري، مراعاةً لجدول ارتباطات الفريق القارية والمحلية.

وعلى مستوى ترتيب الدوري المصري الممتاز، يتصدر بيراميدز جدول المسابقة برصيد 27 نقطة، جمعها من 9 مباريات، ويأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 22 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 20 نقطة.