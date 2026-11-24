يلاقي اليوم الثلاثاء، فريق كرة السلة بنادي الجزيرة نظيره سموحة، في ذهاب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، في دوري المرتبط للرجال للموسم الرياضي 2026-2027.

وحدد اتحاد السلة صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، لاستضافة مباريات الدور النهائي لدوري المرتبط.

وتقام اليوم مباراة الذهاب بين الفريقين حيث تقام مباراة المرتبط في الساعة 4:00 مساءً، بينما تقام مباراة الرجال – 7:00 مساءً.

جدير بالذكر أن مباريات الإياب تقام على النحو التالي:

الجزيرة × سموحة – يوم الخميس

مباراة المرتبط – 4:00 مساءً

مباراة الرجال – 7:00 مساءً

وفي المواجهة على اللقب يتواجه فريقا النادي الأهلي والاتحاد السكندري حيث تقام مباراة الذهاب غدًا الأربعاء بينما تقام مواجهة الإياب يوم الجمعة.

وتقام منافسات الدور النهائي بنظام الذهاب والإياب بين فريقي الرجال والمرتبط للناشئين تحت 16 عامًا، حيث يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للمهزوم. وفي حالة التعادل في عدد النقاط في المنافسة على اللقب، تقام مباراة فاصلة لفريقي الرجال يوم السبت المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً، أما إذا تعادل فريقا سموحة والجزيرة في نقاط المنافسة على المركز الثالث، فيُحتكم إلى نظام الترتيب.

وتعد بطولة دوري المرتبط من المسابقات المهمة في موسم كرة السلة المصرية، حيث تتحدد من خلالها أماكن وجود الفرق في مجموعتي الدور التمهيدي لدوري أليانز الممتاز، وذلك بناء على ترتيبها.