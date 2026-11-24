انتقد محسن صالح، المدير الفني السابق، أداء الأهلي أمام بيراميدز، عقب خسارة الفريق الأحمر بهدفين دون مقابل، مؤكدًا أن المباراة كانت مخيبة لآمال الجماهير، وأن الفريق لم يقدم المستوى المنتظر بعد فترة التوقف، كما أبدى تحفظه على مشاركة إمام عاشور في اللقاء، بسبب عدم جاهزيته الفنية والبدنية.

وقال محسن صالح، خلال ظهوره في برنامج «من القاهرة» على قناة أون سبورت ماكس، إن الأهلي لم يقدم المستوى الذي كان منتظرًا منه، سواء على مستوى الأداء أو النتيجة، مشيرًا إلى أن جماهير الفريق كانت تنتظر ظهورًا مختلفًا بعد فترة توقف استمرت 23 يومًا، وكان من المفترض استغلالها في التحضير البدني والتكتيكي واختيار التشكيل المناسب.

وأضاف أن ما شاهده في المباراة يُعد من أسوأ صور الأهلي خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن الفريق يمكنه اللجوء إلى الدفاع والاعتماد على المرتدات إذا كانت هناك فوارق فنية كبيرة مع المنافس، لكن عندما تكون المباراة متكافئة، يجب أن يكون هناك توازن بين الدفاع والهجوم.

وأشار صالح إلى أن بيراميدز كان أكثر جرأة في المباراة، وبادل الأهلي الهجمات، بل بدأ الضغط والتقدم، في الوقت الذي تراجع فيه الفريق الأحمر بصورة مبالغ فيها، دون وجود رقابة جيدة أو ثقة في الأداء، وهو ما جعل الأهلي يبدو عاجزًا عن مجاراة منافسه.

وأكد أن الأهلي خسر الأداء والنتيجة، موضحًا أن جماهير النادي قد تتقبل اللعب الدفاعي إذا انتهت المباراة بالفوز أو التعادل، لكن الخسارة بعد التراجع والدفاع طوال اللقاء تجعل الأخطاء غير قابلة للتجاوز، وتفرض اتخاذ قرارات حاسمة بشأن الجهاز الفني.

وفي سياق آخر، تطرق محسن صالح إلى مشاركة إمام عاشور أمام بيراميدز، بعدما أثار محمد المحمودي تساؤلات بشأن اللاعب، خاصة في ظل الحديث خلال فترة التوقف عن التزامه بالتدريبات، وتحسن مستواه، وإمكانية عودته للمشاركة أساسيًا.

وأوضح صالح أن تجهيز اللاعبين لا يعتمد فقط على الانتظام في التدريبات، بل يحتاج إلى وقت للوصول إلى الجاهزية الكاملة، مشيرًا إلى أن اللاعب يحتاج إلى إعداد بدني وفني وذهني، بجانب لياقة المباريات التي لا يمكن اكتسابها من التدريبات وحدها.

وضرب مثالًا بأن اللاعب يحتاج إلى مراحل إعداد متكاملة تشمل القوة والسرعة والرشاقة والمرونة والتدريب التكتيكي، مؤكدًا أن غياب المشاركة في المباريات يؤثر على الجاهزية الذهنية والعصبية، ويجعل اللاعب بعيدًا عن مستواه حتى لو كان ملتزمًا بالتدريبات.

وأضاف أنه توقع عدم ظهور إمام عاشور بالشكل المطلوب بمجرد مشاهدته أثناء الإحماء، بسبب عدم جاهزيته الذهنية وافتقاده للياقة المباريات، مؤكدًا أن كرة القدم لا تعتمد فقط على الحماس والقدرة البدنية، بل تحتاج إلى تفكير وسرعة اتخاذ القرار وتنفيذ الخطط داخل الملعب.

واختتم محسن صالح تصريحاته بالتأكيد على أن الدفع بإمام عاشور في المباراة، أو حتى وجوده ضمن قائمة الأهلي، لم يكن مطلوبًا من وجهة نظره الشخصية، في ظل عدم اكتمال جاهزيته للمشاركة أمام بيراميدز.