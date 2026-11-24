وجه سعد سمير، نجم الأهلي السابق، انتقادات حادة إلى لاعبي الفريق الأحمر، عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وأكد سعد سمير، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه لم يكن ينتظر حدوث تغيير كبير على المستوى الفني للأهلي بعد فترة التوقف الدولي، مشيرًا إلى أن أفكار المدير الفني تظهر للاعبين منذ الأيام الأولى للتدريب.

وقال: «أنا مكنتش مستني جديد في الفنيات بعد التوقف الدولي، المدرب بيتعرف من أول يوم، أنت كلاعب بعد يومين تدريب بتعرف أفكار المدرب وهل هو عنده كورة ولا معندوش».

وشدد نجم الأهلي السابق على أن رهانه الحقيقي أصبح على اللاعبين، مطالبًا إياهم بتحمل المسؤولية وتقديم أداء يتناسب مع الدعم والإمكانيات التي يحصلون عليها داخل النادي.

وأضاف: «أنا رهاني عليك أنت كلاعب، أنت خدت الدعم والإعلانات والفلوس والشهرة والسوكسية، قدملي بقى حاجة، أنا متضايق، أنا ممكن أخسر لكن أبقى قدمت حاجة في الملعب».

وكان الأهلي قد تلقى خسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، ليتجمد رصيده عند 20 نقطة ويتراجع إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، بعد فوز الزمالك على الجونة بهدفين مقابل هدف، وارتفاع رصيده إلى 22 نقطة، بينما رفع بيراميدز رصيده إلى 27 نقطة.

وسجل كريم حافظ الهدف الأول لبيراميدز في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف مصطفى فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 47 من عمر المباراة.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويستعد الأهلي لمواجهة أول أغسطس الأنجولي، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، بحثًا عن العودة إلى الانتصارات بعد الخسارة أمام بيراميدز.