تدرس شركة جولدويند الصينية إقامة مصنع في مصر لتصنيع المهمات والمكونات الكهربائية الخاصة بتوربينات الرياح، ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصرية، في إطار توجه الدولة نحو توطين صناعة مهمات الطاقة المتجددة وتعميق التصنيع المحلي.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع وفد شركة جولدويند الصينية، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع توربينات الرياح البرية والبحرية وتقديم حلول الطاقة النظيفة وخدمات التشغيل والصيانة، برئاسة تساو تشي قانغ، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي، بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الجديدة، لبحث فرص التعاون في توطين صناعة المهمات الكهربائية الخاصة بتوربينات الرياح ونقل التكنولوجيا وتعزيز القيمة المضافة للمكونات المحلية.

وتناول الاجتماع، بحضور قيادات الوزارتين، استعراض مجالات عمل الشركة الصينية وخططها الاستثمارية في مصر، وأحدث التكنولوجيات التي تمتلكها في مجال تصنيع توربينات الرياح، إلى جانب بحث نماذج وآليات التعاون المقترحة لإقامة مصنع في مصر ونقل وتوطين التكنولوجيا.

كما استعرض وفد الشركة تقنيات تشكيل الشبكة (Grid-Forming) الداعمة لاستقرار شبكات الكهرباء مع ارتفاع مساهمة الطاقات المتجددة.

وشملت المناقشات كذلك نماذج الشراكات التي نفذتها الشركة في عدد من الأسواق خارج الصين، ومراحل التدرج في التصنيع المحلي للمهمات والمعدات الكهربائية الخاصة بمشروعات طاقة الرياح.

وأكد الدكتور محمود عصمت العمل على إقامة صناعة وطنية في مجال مهمات الطاقات المتجددة، مشيرا إلى إقامة عدد من المصانع في مجال مهمات الطاقة الشمسية، وكذلك وجود مصنع في مجال مهمات طاقة الرياح يجرى العمل عليه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحا أن هناك خطة عمل لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة ومختلف أشكال التعاون والشراكات، وخاصة عندما يتعلق الموضوع بالتصنيع المحلي للمهمات الكهربائية.

وقال إن الدولة تتبنى استراتيجية لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة في جميع المجالات، وتقديم جميع أوجه الدعم في هذا الإطار، مؤكدا أن المجال مفتوح أمام جميع الشركات العاملة في مجالات الطاقات المتجددة للدخول والمشاركة في إطار خطة الدولة للتحول الطاقي، مع منح الأفضلية للمنتج المحلي في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة ودعم وتحديث الشبكة الموحدة، موضحا الاشتراطات والضوابط التي يجرى العمل عليها لزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد أن توطين صناعة المهمات والمكونات الكهربائية الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة يمثل فرصة مهمة لتعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا المتقدمة إلى السوق المصرية، مشيرا إلى حرص الوزارة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية الراغبة في إقامة مشروعات صناعية في مصر، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص بما يدعم بناء قاعدة إنتاجية محلية قادرة على تلبية احتياجات السوق والتوسع في التصدير.

وقال إن التعاون مع شركة جولدويند الصينية يستهدف دراسة إقامة قاعدة صناعية في مصر لتصنيع مكونات ومهمات توربينات الرياح، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات التي تمتلكها الشركة، مع تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية التي يوفرها السوق المصري، وموقعه الاستراتيجي واتفاقياته التجارية التي تتيح فرصا للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بما يعزز تنافسية المنتج المصري ويدعم اندماج الصناعة الوطنية في سلاسل القيمة العالمية.