شن الإعلامي أحمد شوبير هجومًا حادًا على لاعبي النادي الأهلي، عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن الفريق ظهر بمستوى متواضع ولم يقدم ما يستحق الإشادة.

وقال شوبير، خلال تصريحاته عبر برنامجه الإذاعي، ساخرًا من أداء الأهلي: «إمبارح بيراميدز انتظر المنافس يأتي لاستاد القاهرة، لكنه لم يأتِ! بيراميدز راح لوحده استاد القاهرة، اشتغل تمرينة حلوة كده شوية، جاب هدف في كل شوط، وما رضيش يدوس أكتر من كده عشان الأولاد ما يتعبوش».

وأضاف: «تمرينة إيه يا كابتن؟ كان بيلاعب النادي الأهلي؟ بجد؟ طيب أسألك يا أهلاوي: هو الأهلي راح الملعب إمبارح؟ هو أنت شوفت واحد من الـ11 اللي بدأوا أساسي أو البدلاء اللي شاركوا تستحق تقول عليه إنه كان كويس؟ بذمتك ودينك، شفت لاعب واحد فيهم كان يستحق؟ ولا واحد فيهم تقول عليه إنه راح استاد القاهرة!».

وتابع شوبير إشادته بفريق بيراميدز، قائلًا: «مش هفضل أبرر للأهلي، لأ، هفضل أشيد ببيراميدز، وأقول إن بيراميدز فرقة محترمة ومدرب محترم، يا جماعة فرقة بتعمل كل اللي هي عايزاه».

وعلى الجانب التحكيمي، أكد شوبير صحة ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم لصالح بيراميدز، مشددًا على أن الأهلي لم يتعرض للظلم خلال اللقاء.

واختتم تصريحاته قائلًا: «ركلة الجزاء صحيحة 100%، وأي خبير تحكيمي يقول اللي هو عايزه، ضربة الجزاء صحيحة، والحكم ما ظلمش الأهلي ولا بيراميدز في أي حاجة، يمكن بس إنذار مروان عطية اللي في البداية شوية كان مبالغ فيه».