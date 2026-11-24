أكد هاوليانج شو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، أن انعقاد المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية يأتي في توقيت مهم، في ظل تعدد الأزمات والتحديات العالمية، مشددًا على أن توفير الحماية الاجتماعية أصبح ضرورة ملحة لمساندة المجتمعات ومواجهة المتغيرات المتسارعة.

وأوضح شو، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن نحو 3.8 مليار شخص حول العالم لا يحصلون على الحماية الاجتماعية، ولا تتوافر لهم مظلة الأمان والفرص التي تساعدهم على استعادة السيطرة على حياتهم، مؤكدًا أهمية توسيع نطاق منظومات الحماية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد من الفئات المستحقة.

وأشار إلى ضرورة تطوير آليات الحماية الاجتماعية وتعزيز شمولها واستدامتها، بما يساعد المجتمعات على مواجهة الأزمات والظروف الاستثنائية، مع الاستفادة من التمويل المبتكر والتحول الرقمي لدعم هذه المنظومات وتحقيق التمكين الاقتصادي.

وكانت فعاليات النسخة الأولى من المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية قد انطلقت أمس الاثنين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة نحو 400 شخصية من الوزراء والمسؤولين والخبراء وممثلي الدول صاحبة التجارب الرائدة في هذا المجال.

ويستهدف المنتدى تبادل الخبرات الدولية وتعزيز الشراكات، وبحث سبل تطوير منظومات حماية اجتماعية أكثر شمولًا واستدامة، بما يعزز قدرة المجتمعات على الصمود أمام التحديات والمتغيرات العالمية.