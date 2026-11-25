يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2026-2027، بمواجهة مرتقبة أمام أول أغسطس الأنجولي، في لقاء يستهدف من خلاله الفريق الأحمر تحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في طريق المنافسة على اللقب.

وتأتي المباراة في توقيت يسعى خلاله الأهلي لاستعادة توازنه والعودة إلى الانتصارات، بعد خسارته أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل في منافسات الدوري المصري الممتاز، وهو ما يمنح المواجهة الأفريقية أهمية إضافية بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين.

موعد مباراة الأهلي وأول أغسطس الأنجولي

يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي وأول أغسطس الأنجولي، يوم الأحد 29 نوفمبر 2026، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط تطلعات أهلاوية لتحقيق بداية إيجابية في البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي في الكونفدرالية

تملك شبكة قنوات beIN Sports حقوق نقل منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المنتظر نقل مواجهة الأهلي وأول أغسطس عبر إحدى قنوات الشبكة، على أن يتم الإعلان عن القناة المحددة للمباراة في وقت لاحق.

مجموعة الأهلي في الكونفدرالية الأفريقية

يتواجد الأهلي في المجموعة الأولى من دور المجموعات، إلى جانب كل من أول أغسطس الأنجولي والرجاء المغربي وأسكو كارا التوجولي.

ويأمل الفريق الأحمر في تحقيق انطلاقة قوية وتجنب فقدان النقاط في بداية مشواره، خاصة أن المنافسة على بطاقتي التأهل تتطلب جمع أكبر عدد ممكن من النقاط خلال مواجهات المجموعة.