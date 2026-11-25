يخوض منتخب مصر للناشئين مواجهة مهمة أمام نظيره منتخب بنما، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

ويسعى الفراعنة الصغار إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام بنما، من أجل مواصلة مشوارهم في البطولة، بعد ما استعادوا توازنهم بالفوز على منتخب قطر في الجولة الثانية.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للناشئين، إلى جانب منتخبات قطر وبنما واليونان، وبدأ مشواره بالخسارة أمام المنتخب اليوناني بنتيجة 2-1، قبل أن يحقق الفوز على قطر بهدفين دون رد.

وبهذه النتائج، يحتل المنتخب المصري المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، خلف منتخب اليونان المتصدر برصيد 6 نقاط، بينما يسعى لحسم موقفه من التأهل إلى الدور التالي خلال مواجهة بنما.

موعد مباراة مصر وبنما في كأس العالم تحت 17 عامًا

تقام مباراة مصر وبنما اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وبنما

تُذاع مباراة منتخب مصر أمام بنما في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، عبر قناة الكأس 1.