أصدر اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، القرار رقم 286 لسنة 2026 في 21 نوفمبر 2026، بشأن تثبيت 927 من المعلمين والأخصائيين المساعدين على درجة معلم وأخصائي، بعد استيفائهم باقي متطلبات التعيين، وفقًا للكشوف المرفقة بالقرار ، وذلك لاستقرار العملية التعليمية وانضباطها

وقدم صابر عبد الحميد زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، التهنئة للمعلمين والأخصائيين المشمولين بالقرار، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، ومواصلة العطاء في أداء رسالتهم التربوية والتعليمية.

كما أعرب عن تقديره لجهود الدولة ووزارة التربية والتعليم ومحافظة المنيا في دعم المعلمين وتحقيق الاستقرار الوظيفي، بما ينعكس إيجابيًا على تطوير العملية التعليمية.