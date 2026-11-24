لبّى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، دعوة مزارعي ومصدري محصول الثوم بقرية سلاقوس التابعة لمركز العدوة، وأجرى جولة ميدانية تفقد خلالها إحدى محطات تجهيز وتعبئة المحصول، للتعرف على مراحل إعداده للأسواق الخارجية، والوقوف على حجم النشاط الزراعي والتصديري الذي رسّخ مكانة القرية كإحدى أبرز قلاع إنتاج وتصدير الثوم على مستوى الجمهورية.

وذلك في إطار توجه محافظة المنيا لدعم القرى المنتجة وتعظيم الاستفادة من مقوماتها الاقتصادية، وتنفيذًا لتوصيات منتدى مصر 2026 .

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول مراحل فرز وتجهيز وتعبئة الثوم، وحجم الإنتاج والأسواق التصديرية، حيث تبلغ المساحة المنزرعة بالمحصول في القرية نحو 1500 فدان، فيما تصل الصادرات السنوية إلى نحو 45 ألف طن من الثوم الأبيض والأحمر، بما يمثل نحو 60 إلى 70% من الإنتاج، ويوفر النشاط ما يقرب من 20 ألف فرصة عمل لمدة تصل إلى 10 أشهر سنويًا، بإيرادات تصديرية قد تبلغ 65 مليون دولار وفقًا للأسعار العالمية.

وأكد اللواء عماد كدواني أن سلاقوس تمثل نموذجًا ناجحًا للقرى ذات المقومات الإنتاجية والتصديرية، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا بدعم هذه الأنشطة وتطوير سلاسل القيمة للمنتجات الزراعية، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، مع العمل على مساندة المزارعين والمصدرين وتذليل التحديات أمام توسعهم.

وأوضح المهندس عماد عبد الحميد، صاحب شركة «جرين جولد» لتصدير الحاصلات الزراعية، أن قرية سلاقوس نجحت في ترسيخ مكانتها كأحد أهم مراكز إنتاج وتصدير الثوم في مصر، مع اتساع نطاق تصدير منتجاتها إلى أسواق أوروبية وآسيوية وأمريكية، من بينها بولندا وروسيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وهولندا والبرازيل وتايوان والهند والولايات المتحدة وكندا وإسبانيا، لافتًا إلى تطلع العاملين بالقطاع لرفع حصيلة الصادرات إلى 100 مليون دولار، من خلال التوسع في زراعة أراضي الظهير الصحراوي وزيادة الطاقة الإنتاجية.

رافق المحافظ خلال الجولة حسين غيته ومحمود عبد الحفيظ، عضوا مجلس النواب، وطه حسين عبد الفتاح، رئيس مركز ومدينة العدوة، والعمدة مختار محمود طه، عمدة قرية سلاقوس، وعدد من مزارعي ومصدري محصول الثوم.

