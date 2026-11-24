أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت تصدر أمراض القلب قائمة أسباب الوفاة في مصر بنسبة 52.2% خلال عام 2025.

وأضاف جمال شعبان، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن أمراض الجهاز التنفسي جاءت في المرتبة التالية بنسبة 9.9%، فيما سجلت الوفيات الناتجة عن الأورام والسرطان نحو 7.1%.

وأوضح أن أمراض الغدد الصماء والتغذية والتمثيل الغذائي سجلت 4.4% من إجمالي الوفيات، بينما بلغت نسبة الوفيات بسبب أمراض الجهاز الهضمي 3.5%.

وأشار إلى أن أمراض الجهاز البولي والتناسلي تسببت في 3% من حالات الوفاة، فيما سجلت التشوهات الخلقية 1.6%، وحالات فترة ما حول الولادة 0.9%، والأمراض المعدية والطفيلية 0.7%.

وتسلط هذه الأرقام الضوء على أهمية رفع الوعي الصحي، والاهتمام بالفحوصات الدورية، واتباع نمط حياة صحي للحد من مخاطر الأمراض المزمنة، خاصة أمراض القلب.