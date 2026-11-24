قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنه رغم إعجابه بدراسة النائب أحمد أبو هشيمة بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد والمالية العامة، فإن هناك أسئلة أساسية لا بد من الإجابة عنها قبل الانتقال إلى التنفيذ، في مقدمتها تحديد الجهة التي ستتولى إطلاق المنظومة، والمسؤول عن إدارتها، وتكلفة إنشائها.

وأضاف مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّ الدراسة استشهدت بتجربة دولة الإمارات في التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أنها تمتلك تطورًا كبيرًا في هذا المجال، إلى جانب وجود وزير مختص بهذا الملف، لكنه تساءل عن الجهة التي ستتولى الأمر في مصر: هل ستكون وزارة الاتصالات، أم الحكومة مجتمعة، أم جهة أخرى؟

وتساءل عن موعد البدء في تنفيذ المقترح، موضحًا أن النائب أحمد أبو هشيمة عمل على الدراسة، كما عملت اللجان ومجلس الشيوخ على مناقشتها، لكن السؤال الذي يظل مطروحًا هو: متى تبدأ الدولة التنفيذ، وهل ستضع خارطة طريق واضحة للانتقال من الدراسة إلى التطبيق؟

وأشاد بتقسيم اللجنة لخارطة الطريق المقترحة على مدى 36 شهرًا، موضحًا أنها قسمت هذه الفترة إلى مراحل، بعضها تجريبي وبعضها تنفيذي، معتبرًا أن هذا التقسيم جيد ويستحق الإشادة، لكنه تساءل مجددًا عن موعد انطلاق هذه المراحل فعليًا.

وأشار إلى أن السؤال الأهم الذي لم يجد له إجابة، بحسب المعلومات المتاحة لديه، هو تكلفة إنشاء منظومة الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن تقرير اللجنة لم يقدم إجابة واضحة عن حجم الأموال المطلوبة لإقامة هذه المنظومة وتشغيلها.

وطالب بالاستفادة من خبرات القوات المسلحة في هذا المجال، معتبرًا أن لديها خبرة كبيرة وباعًا طويلًا في مثل هذه الملفات، ومشيرًا إلى أهمية الرجوع إليها عند اتخاذ قرار إنشاء منظومة متكاملة وكبيرة للذكاء الاصطناعي يمكن أن يستفيد منها كل شخص موجود في مصر.

وأوضح أن المنظومة المقترحة يمكن أن تتيح لكل مسؤول الوصول إلى البيانات وفقًا لمستوى الصلاحيات الممنوحة له، بحيث يحصل رئيس الهيئة على مستوى معين من الوصول، ويحصل الوزير على صلاحيات أوسع، بينما يكون لدى رئيس الوزراء مستوى أعلى، وفقًا لطبيعة مسؤولية كل منهم.

وأضاف أن المسؤول، قبل اتخاذ قراره، سيتمكن من الدخول إلى المنظومة وتحليل بياناته أولًا، والتحقق من دقتها، ومعرفة كيفية عمل الجهات المحيطة به، بما يساعده على بناء قراره على معلومات أكثر تكاملًا ووضوحًا.

وأكد أن الفكرة جيدة، لكن الأسئلة التي لا بد من حسمها تتمثل في تحديد الجهة التي ستدفع تكلفة المنظومة، والجهة التي ستتحمل أعباء إنشائها، ومن سيبدأ التنفيذ، ومن سيكون المسؤول عنها.

وطرح مقترحًا بإنشاء هيئة للذكاء الاصطناعي، على الأقل في المرحلة الأولى، بدلًا من الذهاب إلى فكرة إنشاء وزارة، على أن تتبع هذه الهيئة رئيس الجمهورية مباشرة، بهدف توفير قاعدة بيانات كبيرة والاستفادة من إمكانات التحليل والتكامل بين الجهات المختلفة.