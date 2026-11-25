كشف محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، عن موقفه من الأنباء المتداولة بشأن دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع سامي قمصان، المدير الفني للمقاولون العرب، وذلك خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة ON E.

وأكد “صلاح” أنه لم يتلقَّ أي اتصالات من مسئولي الأهلي بهذا الشأن، مشيرًا إلى أن مبادئ القلعة الحمراء تقتضي التواصل معه رسميًا قبل الدخول في مفاوضات مع مدرب فريقه.

وأضاف أنه التقى سامي قمصان عقب المباراة الأخيرة، وتبادل معه التحية، لكنه لم يتحدث معه عن أي مفاوضات أو يشر إلى وجود عرض من الأهلي.