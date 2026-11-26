يخوض فريق طرابزون سبور التركي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، مواجهة قوية أمام نظيره سسكا صوفيا البلغاري، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لموسم 2026-2027.

ويحل طرابزون سبور ضيفًا على سسكا صوفيا، في المباراة التي تجمع الفريقين على الأراضي البلغارية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بالبطولة الأوروبية، في مواجهة يسعى خلالها الفريق التركي للعودة إلى طريق الانتصارات ومواصلة المنافسة على التأهل إلى الأدوار المقبلة.

محمد صلاح يقود طموحات طرابزون سبور أمام سسكا صوفيا

يدخل طرابزون سبور مواجهة اليوم بهدف تعويض خسارته الأخيرة في دوري المؤتمر الأوروبي، بعدما تلقى هزيمته الأولى بالمسابقة أمام فرايبورج الألماني بهدف دون مقابل، خلال منافسات الجولة الماضية.

ويأمل الفريق التركي في استعادة توازنه سريعًا، وتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، خاصة في ظل امتلاكه 6 نقاط في رصيده، وهو ما يجعله بحاجة إلى حصد المزيد من النقاط لتعزيز موقفه في جدول ترتيب مرحلة الدوري.

وتتجه الأنظار إلى النجم المصري محمد صلاح، الذي يعول عليه الجهاز الفني لقيادة الفريق نحو تحقيق الفوز، واستغلال خبراته وإمكاناته الهجومية في حسم المواجهة المرتقبة.

سسكا صوفيا يبحث عن الفوز الأول أمام طرابزون

على الجانب الآخر، يخوض فريق سسكا صوفيا المباراة بطموحات مختلفة، حيث يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق انتصاره الأول في البطولة الأوروبية هذا الموسم.

ويمتلك الفريق البلغاري نقطة واحدة فقط من 3 مباريات خاضها في مرحلة الدوري، بعدما واجه صعوبات في تحقيق النتائج الإيجابية، الأمر الذي يجعله متمسكًا بفرصة الفوز أمام طرابزون سبور لتحسين موقفه في جدول الترتيب.

موعد مباراة طرابزون سبور وسسكا صوفيا

تنطلق مباراة طرابزون سبور وسسكا صوفيا، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة طرابزون سبور وسسكا صوفيا

تنقل مباراة طرابزون سبور وسسكا صوفيا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري المؤتمر الأوروبي، عبر قناة بي إن سبورتس 1، الناقلة لمنافسات البطولة الأوروبية.