أنهى فريق طرابزون سبور الشوط الأول من مواجهته أمام أيوب سبور متقدمًا بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الدوري التركي الممتاز.

ونجح أوكان توفان في تسجيل هدف التقدم لصالح طرابزون سبور، ليمنح فريقه الأفضلية قبل انطلاق الشوط الثاني، وسط رغبة من أصحاب الأرض في الحفاظ على تقدمهم وحصد نقاط المباراة الثلاث.

ويسعى طرابزون سبور إلى مواصلة نتائجه الإيجابية في المسابقة، والخروج بانتصار جديد يعزز موقفه في جدول ترتيب الدوري التركي.

وجاء تشكيل طرابزون سبور للمباراة كالتالي:



حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: وينجر بينا – ستيفان سافيتش – جينك أوزكاجار – مصطفى سكيلاك.

خط الوسط: فابينيو – إرنست موتشي – أوزان توفان.

خط الهجوم: محمد صلاح – باول أونواتشو – نواه سافيولو.