يتجه نادي طرابزون سبور التركي نحو التحرك بقوة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في محاولة لإعادة تشكيل طموحاته والمنافسة بصورة أكثر جدية على الألقاب بعدما وضع عددًا من الأسماء البارزة على طاولة اهتماماته في مقدمتها نجوم يمتلكون خبرات كبيرة في الدوريات الأوروبية الكبرى وهو ما قد يمنح الفريق دفعة استثنائية في النصف الثاني من الموسم.

وتكشف التحركات المرتبطة بالنادي التركي عن رغبة في تدعيم أكثر من مركز داخل الملعب من خلال استهداف الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي لاعب نابولي الإيطالي والبرازيلي ريتشارليسون مهاجم توتنهام الإنجليزي إلى جانب الهولندي فيرجيل فان دايك قائد ليفربول في قائمة تعكس حجم الطموح الذي يسعى طرابزون سبور إلى ترجمته خلال الميركاتو الشتوي.

وتأتي هذه التحركات في وقت يقدم فيه الفريق نتائج قوية على مستوى الدوري التركي حيث يحتل المركز الثاني برصيد 28 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن جلطة سراي المتصدر ما يجعل فترة الانتقالات المقبلة فرصة مهمة لتعزيز فرصه في المنافسة وتحويل البداية الإيجابية إلى مشروع قادر على الاستمرار حتى نهاية الموسم.

ماكتوميناي الهدف الأبرز.. ونابولي يحدد سعر الرحيل

يبرز اسم سكوت ماكتوميناي ضمن أبرز الأهداف التي يسعى طرابزون سبور إلى حسمها في ظل رغبة النادي التركي في تدعيم خط الوسط بلاعب يمتلك القوة البدنية والقدرة على أداء أكثر من دور فضلًا عن خبرته في المنافسات الأوروبية الكبرى.

وارتبط لاعب نابولي الإيطالي بإمكانية الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية وسط تقارير تركية تحدثت عن استعداد النادي الإيطالي لدراسة العروض المقدمة للحصول على خدماته مع تداول قيمة تصل إلى 25 مليون يورو للموافقة على بيعه.

ولا تتوقف الصفقة على موقف نابولي وحده إذ يرتبط مستقبل اللاعب أيضًا بشروطه المالية ومدى قدرته على الوصول إلى اتفاق بشأن الراتب خاصة مع الإشارة إلى استعداده لخوض تجربة جديدة في الدوري التركي حال تلبية مطالبه.

ويمثل ماكتوميناي إضافة محتملة لطرابزون سبور ليس فقط بسبب إمكاناته الفنية ولكن أيضًا لما يمتلكه من شخصية وخبرة في المباريات الكبرى وهو ما قد يساعد الفريق على التعامل بصورة أفضل مع ضغط المنافسة المحلية والاستحقاقات الأوروبية.

ريتشارليسون على رادار طرابزون.. تدعيم هجومي بطموحات كبيرة

وفي إطار البحث عن حلول هجومية أكثر تنوعًا دخل البرازيلي ريتشارليسون مهاجم توتنهام دائرة الأسماء المرتبطة بطرابزون سبور في ظل رغبة النادي في امتلاك خيارات إضافية قادرة على صناعة الفارق أمام المنافسين.

ويعد مهاجم توتنهام من الأسماء التي تمتلك خبرة في الدوري الإنجليزي الممتاز والمنافسات الدولية كما يتميز بقدرته على التحرك داخل منطقة الجزاء والضغط على المدافعين إلى جانب إمكانية المشاركة في أكثر من مركز هجومي.

ويعكس الاهتمام بريتشارليسون رغبة طرابزون في بناء خط أمامي أكثر قوة خصوصًا مع اقتراب المواجهات الحاسمة في الدوري التركي والحاجة إلى امتلاك بدائل متنوعة تمنح الجهاز الفني مرونة أكبر في التعامل مع اختلاف أساليب المنافسين.

لكن ارتباط اللاعب بالنادي التركي لا يعني اقتراب الصفقة من الحسم إذ تظل إمكانية انتقاله مرتبطة بموقف توتنهام والتفاصيل المالية والتعاقدية التي قد تجعل المفاوضات معقدة خلال يناير.

فان دايك الصفقة الأصعب.. هل ينجح طرابزون في إقناع قائد ليفربول؟

أما الاسم الأكثر إثارة في قائمة الأهداف المرتبطة بطرابزون سبور فيتمثل في الهولندي فيرجيل فان دايك قائد ليفربول الذي ارتبط اسمه بتحركات النادي التركي لتدعيم خط الدفاع بصفقة من الطراز العالمي.

ويمثل فان دايك نموذجًا للمدافع صاحب الخبرة الكبيرة بفضل قدراته في التعامل مع الكرات الهوائية وقيادة الخط الخلفي وبناء اللعب من الخلف وهي عناصر قد تمنح دفاع طرابزون إضافة فنية وقيادية واضحة حال نجاح النادي في ضمه.

لكن هذه الصفقة تبدو الأكثر صعوبة بين الأسماء الثلاثة في ظل ارتباط المدافع الهولندي بعقد مع ليفربول يمتد حتى صيف 2027 وهو ما يجعل إقناع النادي الإنجليزي بالتخلي عنه خلال فترة الانتقالات الشتوية تحديًا كبيرًا فضلًا عن المطالب المالية المحتملة للاعب.

وبالتالي فإن وجود فان دايك ضمن قائمة الاهتمامات يعكس سقف الطموحات الذي يتحرك به طرابزون سبور لكنه لا يمثل حتى الآن مؤشرًا على اقتراب انتقاله إلى الدوري التركي في ظل عدم وضوح موقف ليفربول من فكرة الاستغناء عن قائده.

محمد صلاح في قلب المشروع.. وطرابزون يبحث عن استثمار المنافسة على القمة

وتأتي التحركات المرتبطة بالصفقات الثلاث في توقيت مهم بالنسبة إلى طرابزون سبور الذي يحاول استثمار نتائجه الإيجابية في الدوري التركي بعدما جمع 28 نقطة من 12 مباراة حقق خلالها 9 انتصارات وتعادلًا واحدًا مقابل هزيمتين ليحتل المركز الثاني خلف غلطة سراي صاحب الـ31 نقطة.

ويضع هذا الفارق الضئيل الفريق أمام فرصة حقيقية لمواصلة الضغط على الصدارة لكنه في الوقت نفسه يفرض ضرورة الحفاظ على مستوى الأداء وتدعيم المراكز التي تحتاج إلى حلول إضافية خاصة مع تزايد أهمية المباريات خلال المرحلة المقبلة.

ويأمل الفريق في مواصلة الاستفادة من تألق نجمه المصري محمد صلاح والنتائج الإيجابية التي حققها مؤخرًا مع السعي إلى توفير عناصر أكثر خبرة وجودة حوله بما يساعد طرابزون على امتلاك حلول متنوعة في المواجهات الكبرى.

وتبدو فكرة ضم أسماء بحجم ماكتوميناي وريتشـارليسون وفان دايك بمثابة محاولة لتغيير شكل الفريق وليس مجرد تدعيم محدود لقائمة اللاعبين إذ إن نجاح النادي في حسم صفقة أو أكثر من هذه الأسماء قد يمنحه قوة إضافية في سباق المنافسة على لقب الدوري.